Als EPU den Sprung ins Ausland machen

„Green Jobs brauchen Green Skills“, ist die diplomierte Wirtschaftstrainerin überzeugt. „Unternehmen in der Nachhaltigkeitsökonomie wachsen aktuell sehr schnell und aus diesem Grund ist auch das Fehler- und Konfliktpotenzial entsprechend hoch. Green Skills umfassen alle Fähigkeiten, die Mitarbeiter brauchen, um die analytischen, hochkomplexen und schnelllebigen Herausforderungen in der Arbeitswelt erfolgreich zu meistern.“

Auf nach Singapur

Mit den beiden Export-Schwerpunkten „Internationales Projektmanagement“ und „Interkulturelle Kompetenz“ unterstützt Irresberger künftig österreichische Firmen mit Auslandsniederlassungen, ihr Personal weltweit effizient einzusetzen, Kosten stabil zu halten und die Unternehmenskultur zu verbessern. „Meine erste Wahl fiel auf Singapur, das als die Schweiz von Asien bezeichnet wird. Hier investieren die aufstrebenden Firmen nicht nur in Technologie, sondern auch in ihr Human Capital, und das weltoffen, modern und nachhaltig“, so die Wirtschaftstrainerin.

Spanien und Mexiko im Fokus

Weitere Märkte, die Irresberger ins Auge gefasst hat, sind Mexiko und Spanien. Zum einen aufgrund bestehender Kontakte, aber auch um geografisch diversifiziert zu sein. Bei ihrem ersten Schritt ins Ausland wird die Jungunternehmerin mit Fördermitteln von „go-international“ unterstützt.

„Es ist ein wichtiges Startgeld, das nicht nur Ressourcen, sondern auch Mut schafft. Eine ,Austria-Connect‘-Konferenz wie diese inspiriert einen wieder, über den Tellerrand hinauszublicken und seine Vision zu schärfen“, so Jungunternehmerin Irresberger.

Export Center OÖ

„Austria Connect“ bietet neben Fachvorträgen eine Gesprächsplattform für Unternehmen, die in einer Region Geschäftskontakte knüpfen möchten. Für Fragen zu „Austria Connect“, zum Export und „go-international“ steht das Export Center OÖ zur Verfügung, T 05-90909-3470, E export@wkooe.at