12 Top-Handwerksbetriebe vor den Vorhang geholt

Die große „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ gestern im Messezentrum Wels startete mit der Verleihung der 33. „OÖ Handwerkspreise“. In den vier Kategorien „Nachhaltigkeit & Ökologisierung“, „Innovation & Digitalisierung“, „Kooperation & Teamwork“ und „Tradition & Moderne“, die zugleich auch ein Abbild der Herausforderungen der Zukunft sind, wurden zwölf Top-Betriebe vor den Vorhang geholt.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ging dabei gemeinsam mit Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, auf aktuelle Herausforderungen wie Konjunkturdelle, Rezession und Inflation ein. Viele Branchen seien nach Corona, Lieferkettenprobleme oder Energiepreissteigerungen im Bewältigen schon geübt. Dennoch brauche es zielgerichtete Maßnahmen, nicht zuletzt weil die großen strukturellen Veränderungen wie Ökologisierung, Digitalisierung oder der demografiebedingte Arbeitskräftemangel noch anstehen. Obwohl der Spruch schon alt sei, müsse sich Leistung dennoch lohnen, so die WKOÖ-Präsidentin. Sie sei aber zuversichtlich, dass man mit Innovationskraft, Kooperations- und Unternehmergeist, die das Gewerbe und Handwerk immer schon auszeichnet, auch diese schwierigen Zeiten bewältigen werde. Dazu brauche es aber jetzt Impulse und die Unterstützung der Politik.



Innovationskraft und regionale Verankerung nannte Michaela Keplinger-Mitterlehner, Generaldirektor-Stellvertreterin der Raiffeisenlandesbank OÖ, als Parallelen von Gewerbe und Handwerk und ihrer Bank, die den „OÖ Handwerkspreis“ seit über 30 Jahren unterstützt. Nationalratsabgeordneter Laurenz Pöttinger pflichtete bei und bezeichnete das oö. Gewerbe und Handwerk mit seinen rund 56.000 Betrieben als das Rückgrat des erfolgreichen Wirtschaftsstandorts.



Rund 70 Einreichungen hat die Jury — Gerhard Spitzbart (Vorsitz), Martin Frühwirth (RLB OÖ), Thomas Obermann (Abt. Wirtschaft und Forschung des Landes) sowie die Fachjuroren Elke Lumetsberger und Richard Hable — bewertet. Der Handwerkspreis, eine Initiative von Raiffeisenlandesbank OÖ und WKOÖ, wird vom Wirtschaftsressort des Landes OÖ unterstützt und seit 1990 vergeben, seit 2011 in vier Kategorien. Preisgelder von 20.000 Euro werden vergeben — je 10.000 Euro steuern die RLB OÖ und das oö. Wirtschaftsressort bei. Der 1. Platz erhält 2.500, der 2. Platz 1.500 und der 3. Platz 1.000 Euro.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer überreichte gemeinsam mit Spartenobmann Michael Pecherstorfer, RLB-Generaldirektor-Stv. Michaela Keplinger-Mitterlehner, NR Laurenz Pöttinger, Juryvorsitzendem Gerhard Spitzbart sowie den jeweiligen Landesinnungsmeistern die Handwerkspreise an die 12 Siegerbetriebe des Jahres.



Die Handwerkspreisträger 2023



Kategorie: Tradition & Moderne

1. Preis: Aigner Natur- und Kunststeinwerk GmbH, Stroheim, Steinmetzarbeiten im österreichischen Parlament

2. Preis: Zellinger GmbH, Weibern, neues Schieferdach nach Unwetter

3. Preis: dip3 GmbH, Linz, Scotty - eine fotografische Zeitreise ins Jahr 1850



Kategorie: Nachhaltigkeit & Ökologisierung

1. Preis: Mst. Franz Holzleitner, Desselbrunn, „mitwachsendes Bett aus Zirbe“

2. Preis: Lankmaier - Ullner OG, Scharnstein, „Regionales Ulla Bio Speiseeis“

3. Preis: Mst.in Dagmar Brunmayr, St. Peter/Wimberg, Restaurierung und Aufstellung eines Art-Déco-Ofens



Kategorie: Kooperation & Teamwork

1. Preis: Nicole Baumberger, Thalheim, „Keramikerin mit Schürze trifft Koch mit Haube“, Dominik Lobentanzer,

Inhaber und Haubenkoch, Restaurants 271, Burghausen

2. Preis: Clemens Karl Wagner, Linz, „Gitarren bauen - Brücke ins Leben bauen“, pro mente OÖ

3. Preis: Mst.in Joanna Kuttner - Stilsicher, Kirchdorf, Hochzeitsfloristik Kaufmännisches Palais Linz



Kategorie: Innovation & Digitalisierung

1. Preis: CADUS GmbH, Taiskirchen, Free City Freistadt, energieeffizientes Bürogebäude

2. Preis: Tischlerei Roither GmbH & Co KG, Gampern, Biogena „Welcome to Yourself“ Tunnel, Salzburg

3. Preis: Tobias Wögerer, Inzersdorf, Wedding Films // All About The Vibe