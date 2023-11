ineo-Gala 2023: 1, 10 und 1000

Bei der diesjährigen ineo-Lehrbetriebsgala in der Messehalle 21 in Wels gab es jede Menge Grund zur Freude. So feiert das 2013 von der Wirtschaftskammer Oberösterreich initiierte Gütesiegel heuer sein 10-jähriges Jubiläum und in diesem Jubiläumsjahr wurde auch die 1000er-Marke an zertifizierten Lehrbetrieben überschritten. In Summe gibt es derzeit 1066 ineo-Betriebe. Dies entspricht einem Fünftel aller Unternehmen, die in Oberösterreich Lehrlinge ausbilden und spricht für die hervorragende Qualität und Stärke der dualen Ausbildung in unserem Bundesland.

„So wie es Elite-Schulen und Elite-Universitäten gibt, wollen wir mit dem ineo die Elite unserer Lehrbetriebe besonders hervorheben. Mit dem Gütesiegel ineo haben alle ausgezeichneten Unternehmen die Möglichkeit, sich als qualitativ hochwertiger Ausbildungsbetrieb zu positionieren. Die Zertifizierung erfolgt freiwillig und gilt drei Jahre, wobei die Qualität in der Ausbildung genau unter die Lupe genommen wird. ineo steht für „innovativ“, „nachhaltig“, „engagiert“ und „orientiert“. Für die Vergabe setzen wir hohe Kriterien an und diese Auszeichnung erhalten nur jene Betriebe, die nachweislich besonders engagiert und vorbildlich in der Lehrlingsausbildung tätig sind,“ betonte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer bei der Gala. Mit dem ineo sollen die jugendlichen Interessenten und deren Eltern aber auch die Sicherheit haben, dass sie einen tollen Lehrlingsausbildungsbetrieb vor sich haben.

An 78 Lehrbetriebe wurde der ineo heuer neu verliehen, weitere 156 Unternehmen bekamen ihre Rezertifizierung überreicht. Zudem gab es für besonders herausragende Leistungen rund um die Lehrlingsausbildung auch heuer wieder Awards in vier Haupt- und erstmals in vier Sonderkategorien.

In der Kategorie „Kleinbetriebe bis 9 Mitarbeiter“ wurde die Keimlingsbäcker Mayer GmbH aus Kubing in Schardenberg mit einem Award ausgezeichnet. Die Kukla Waagenfabrik GmbH & Co KG in Vöcklabruck erhielt den Award in der Kategorie „Mittelbetriebe 10 bis 99 Mitarbeiter“. Über den Gewinn des Awards „Mittelbetriebe 100 bis 249 Mitarbeiter“ darf sich die GEG Elektro und Gebäudetechnik GmbH aus Gmunden freuen. In der Kategorie „Großbetriebe ab 250 Mitarbeiter“ ging der Award an die Swietelsky AG mit Sitz in Linz.

Die Sonderkategorien wurden heuer neu definiert und auf vier Awards erweitert. Den Sonderaward in der Kategorie „Innovation“ erhielt die Nordfels GmbH aus Bad Leonfelden. Den neuen Award „Nachhaltigkeit“ gewann die Wuppermann Metalltechnik GmbH aus Altmünster. Mit dem Award für „Engagement“ wurde die Mann & Mouse IT-Services GmbH aus Wels ausgezeichnet. Den Sonderaward „Orientierung“ bekam die Ortner-Holz GmbH aus Tragwein überreicht.

Als erster Lehrbetrieb wurde vor 10 Jahren die Artweger GmbH. & Co. KG aus Bad Ischl mit dem ineo zertifiziert. Das tausendste Zertifikat hat heuer die GC Linz Haustechnik KG erhalten. Auch diese beiden Firmen wurden an diesem Jubiläumsabend auf die Bühne geholt und geehrt.

Neben WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer stellten sich Vizepräsident Leo Jindrak, Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer und Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl bei allen neuen und rezertifizierten ineo-Betrieben und Award-Gewinnern als erste Gratulanten ein.