Hohe Jobzufriedenheit, geringe Wechselbereitschaft

Die hohen Zufriedenheitswerte spiegeln sich auch in einer geringen Wechselbereitschaft von nur 20 Prozent wider. Acht von zehn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wollen also in ihrem jetzigen Job bleiben, so das Ergebnis des „Jobsellingreports 2024“ der „life Creator Consulting GmbH“. Zu den 67 Prozent zufriedenen Arbeitnehmern kommen 23 Prozent, die sich neutral äußern, und nur 10 Prozent dezidiert Unzufriedene. Die Veränderungsbereitschaft ist übrigens seit drei Jahren konstant.

Was den Stellenwert der Arbeit im Leben betrifft, so steht bei 64 Prozent der Befragten die Existenzsicherung an erster Stelle, gefolgt von „Lebens­traum erfüllen“ (34 Prozent), „persönliche Entwicklung“ (32 Prozent) und „Leistung bringen“ (30 Prozent).

Befragt wurden die Studienteilnehmer auch, was sie zu mehr Leistung motiviert. Hier liegt Geld mit 65 Prozent auf Platz 1. Sehr motivierend sind aber auch Wertschätzung und Anerkennung (38 Prozent), ein Umfeld, das Freude bereitet (35 Prozent), und Teamgeist und Zusammenhalt (36 Prozent).