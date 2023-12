Unter dem Titel „KI als Ihre persönliche Assistenz“ eröffnet die Prompting-Seminarreihe der WIFI-Unternehmer-Akademie Teilnehmern aus allen Bereichen der Wirtschaft die Möglichkeit, konkrete und praktische Anwendungsbeispiele und Erfahrungen mit ChatGPT, Gamma, Rytr und Google Bard direkt in ihren unternehmerischen Alltag mitnehmen können.

Das zweitägige Seminar ist in ein Live-Online-Modul und in einen Workshoptag im WIFI Linz gegliedert. Die Inhalte des Live-Online-Moduls umfassen den Einsatz von KI-Tools im Unternehmenskontext, die Klärung von Grenzen der KI im Unternehmenseinsatz, einen Fakten- und Quellen-Check sowie das Prompt Engineering zur effektiven Nutzung von KI. Der Workshoptag konzentriert sich auf die praktische Anwendung des Prompt Engineerings mit klaren Anweisungen für die Entwicklung von Inhalten und verschiedenen Content-Arten, einschließlich Blogartikeln, Produktbeschreibungen, Social Media Content, SEO-optimierten Texten und Keywords. Das Seminar wird von Victoria Rammer, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrende im Bereich Kommunikationsmanagement, Content Strategie, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sowie Creative and Responsible AI am FH Campus Hagenberg, geleitet.

„Wir sind mit dieser zukunftsweisenden KI-Seminarreihe am Puls der Zeit und begleiten unsere Unternehmen bei deren ersten professionellen Erfahrungen mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen. Künstliche Intelligenz und Prompting bieten Unternehmen einen bedeutenden Mehrwert. Ich bin überzeugt, dass diese innovativen Ansätze einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft leisten werden“, erläutert WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, die kürzlich an einer Pilotgruppe teilgenommen hat und ebenso wie die anderen 20 Unternehmerinnen und Unternehmer von dieser Premiere begeistert war.

Weitere Termine dieser Seminarreihe sind fixiert:

Dienstag, 19. Dezember, 9 bis 13 Uhr, online, und

Dienstag, 9. Jänner 2024, 9 bis 13 Uhr, WIFI Linz Donnerstag, 1. Februar 2024, 14 bis 18 Uhr, online und

Donnerstag, 15. Februar 2024, 9 bis 13 Uhr, WIFI Linz

Details und Anmeldung auf wifi.at/ooe/uak oder per E-Mail: unternehmerakademie@wifi-ooe.at