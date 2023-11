Game Changer oder Strohfeuer?

Was kann aber die Künstliche Intelligenz – kurz KI – und was kann sie nicht? Und wie kann ich für mein Unternehmen daraus Nutzen ziehen? Diese Fragen hat sich auch die WKOÖ diese Woche bei einer Vortragsveranstaltung mit KI- und IT-Experten gestellt. Vorweg: KI hat das Zeug zu einer echten Revolution in Wirtschaft wie Gesellschaft. Sie ist nicht nur ein vorübergehender Trend oder kurzfristiger Hype. Sie wird binnen weniger Jahre vieles, was wir bisher gewohnt waren, grundlegend umwälzen.

Während KI bis 2022 vorrangig ein Thema für große produzierende Unternehmen war, haben ChatGPT und andere sogenannte Large Language Models seit Beginn dieses Jahres für Furore gesorgt. Gerade KMU können von den intuitiv zu bedienenden KI-Anwendungen im Arbeitsalltag enorm profitieren. Denn KI kann

komplexe Fragen beantworten,

Texte verfassen und

kreative Inhalte analysieren, zusammenfassen und generieren,

aber auch Bilder erzeugen und interpretieren.

Es gibt natürlich auch längst KI-Tools zum Erstellen von Videos (Synthesia) oder für die Automatisierung von Arbeitsabläufen (Zapier). Viele Start-ups nutzen bereits die Technologien, um ihr Geschäftsmodell über eine Schnittstelle zu KI-Tools zu erweitern. KI wird in vielen Bereichen unseres Unternehmer- und Arbeitsalltags bald zur Normalität gehören. Eine Accenture-Studie geht davon aus, dass KI die Produktivität um durchschnittlich 30 Prozent steigern wird.

Integration in den Berufsalltag

Florian Hasibar, Geschäftsführer und Co-Gründer von mytalents.ai, bot den 250 Teilnehmern im WIFI-Panoramasaal und 350 online hochinteressante in die Integration von ChatGPT und anderen KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag. Er demons­trierte, wie KI-Tools erfolgreich in verschiedenen Unternehmensbereichen – von Finanzen und Marketing bis hin zu Entwicklung und Administration – eingesetzt werden können. „Unser Ziel bei mytalents.ai ist, die Mitarbeiter für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten“, so Hasibar.

Er präsentierte anschauliche Beispiele von KI-Tools, die einerseits die Produktivität steigern und andererseits zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Er gab wertvolle Einblicke, wie KI-Technologie effektiv in Arbeitsprozesse integriert wird und so einen Mehrwert schafft.

Armin Müllner, Google Austria GmbH, beleuchtete Googles Ansatz für den sicheren Einsatz von „generativer AI“ im Unternehmenskontext und zeigte ebenfalls Beispiele, wie Arbeitsprozesse durch den Einsatz der Technologie vereinfacht und effizienter werden. Florian Slezak von Microsoft Austria stellte mit dem „Microsoft 365 Copilot“ eine völlig neue Art, zu arbeiten bzw. zusammenzuarbeiten, vor. KI werde treibende Kraft in der IT und intelligenter Assistent sein. KI-Werkzeuge wie ChatGPT und Microsoft 365 Copilot werden genauso ihren Nutzen bei Effizienzsteigerungen unter Beweis stellen wie beim Integrieren von Geschäftsstrategien.

KI für EPU und KMU

Hier einige konkrete Beispiele, wo EPU und KMU KI-Tools nutzen können:

Kundenservice: Automatisierte Chatbots bearbeiten (Standard-)Kundenanfragen oder Mails rund um die Uhr.

Automatisierte Chatbots bearbeiten (Standard-)Kundenanfragen oder Mails rund um die Uhr. Vertrieb und Marketing: KI-Tools helfen, Kundenverhalten zu analysieren und personalisierte Marketingkampagnen speziell im Social-Media-Bereich zu erstellen.

KI-Tools helfen, Kundenverhalten zu analysieren und personalisierte Marketingkampagnen speziell im Social-Media-Bereich zu erstellen. Produktion und Logistik: KI sagt voraus, wann Maschinen gewartet werden müssen. KI-Algorithmen ermöglichen eine Prozess- oder Routenoptimierung etc.

KI sagt voraus, wann Maschinen gewartet werden müssen. KI-Algorithmen ermöglichen eine Prozess- oder Routenoptimierung etc. Buchhaltung und Rechnungswesen: Automatisierte Rechnungsverarbeitung und Finanzprognosen reduzieren den Verwaltungsaufwand

Fit für die KI werden

Die WKO Oberösterreich ist schon seit Längerem auf praxisorientierte KI für EPU und KMU fokussiert. Es geht darum, die Unternehmen für die neuen Herausforderungen fit zu machen und ihnen andererseits die Zugänge zu diesen umwälzenden Technologien zu erleichtern.

Bestes Beispiel sind die 9 „KI für die Praxis“-Webinare, die im Juni und Juli dieses Jahres stattfanden. Gesamt 6700 Live-Teilnehmer und rund 4000 Interessierte, die sich das WKOÖ-Angebot auf dem YouTube-Kanal angesehen haben, sprechen eine deutliche Sprache. Auch wenn nicht alles in der schnelllebigen KI-Welt aktuell bleibt, bieten diese Webinare einen soliden Einstieg (wko.at/ki). Darüber hinaus bieten WKOÖ, WIFI und die Unternehmerakademie Seminare und Kurse zu KI-Anwendungen. Branchen, wie der Onlinehandel, UBIT oder die Sparte Information und Consulting, haben maßgeschneiderte Angebote für 2024 entwickelt.

12 Aspekte von KI im Arbeitsalltag

Die WKOÖ-Veranstaltung „ChatGPT und KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag integrieren“ beleuchtete die Aspekte der Integration von KI in den beruflichen Alltag. Nachfolgend die 12 wichtigsten Punkte:

1. Entwicklung von KI: KI hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist in verschiedenen Branchen und Tätigkeiten anwendbar. Sie wird als Bereicherung angesehen, die jedoch sorgfältig eingesetzt werden sollte.

2. Vorteile für Industriezweige: KI bietet Vorteile für verschiedene Industriezweige, indem sie Assistenzsysteme verbessert und Arbeitserleichterungen bietet.

3. Mensch im Vordergrund: Trotz des Einsatzes von KI-Technologien ist die menschliche Komponente immer noch entscheidend, besonders in den Bereichen Pflege und Kundeninteraktion.

4. Veränderung durch KI: KI wird in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die Art und Weise, wie wir arbeiten, haben.

5. KI in KMU: Um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Möglichkeiten zu nutzen, kann KI besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wichtig werden.

6. Datennutzung und Datensicherheit: Die sichere und verantwortungsvolle Nutzung von Daten im Zusammenhang mit KI ist ein kritischer Aspekt, der berücksichtigt werden muss.

7. KI als Hilfsmittel: KI sollte als Werkzeug gesehen werden, das Arbeit erleichtert, Mitarbeiter unterstützt und befähigt, aber nicht ersetzt.

8. KI in der Praxis: Praktische Anwendungen von KI in verschiedenen Abteilungen wie Einkauf, Marketing, Vertrieb, Finanzen und Verwaltung ist ein Zukunftsthema.

9. Schulung und Bildung: Schulungen und Bildungsangebote zur effizienten und sicheren Nutzung von KI im Arbeitsalltag sind von übergeordneter Bedeutung.

10. Ethische Aspekte: Die Notwendigkeit, ethische Überlegungen beim Einsatz von KI zu berücksichtigen, wurde hervorgehoben.

11. Potenzial von KI: KI hat das Potenzial, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, Zeit zu sparen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

12. Zukunftsperspektiven: KI wird ein wichtiges Thema sein, das Unternehmen und Individuen beeinflusst, große Chancen bietet, aber auch vor noch unbekannte Herausforderungen stellt.