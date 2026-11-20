In den Power Tower der Energie AG lud Frau in der Wirtschaft Oberösterreich (FidW OÖ) zur diesjährigen Ladies Lounge ein. 350 Unternehmerinnen aus ganz Oberösterreich erlebten eine Talkrunde der besonderen Art: Erstmals wurde die Runde als Live-Podcast-Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ aufgezeichnet.



Drei starke Persönlichkeiten, drei ungewöhnliche Wege

Die drei Gesprächspartnerinnen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Beatrix Brunner führt den international tätigen Maschinenbauer Paul Ott GmbH in Lambach und hält Lehrlingsausbildung für eine geheime Superkraft. Christina Meinl tauschte Kindermedizin gegen Kaffee-Imperium und schreibt als fünfte Generation die Familiengeschichte von Julius Meinl fort. Hannelore Veit leitete das ORF-Korrespondentenbüro in Washington, bevor sie als freie Autorin neu begann. Und doch sprachen diese Frauen über dieselben Fragen: Entscheidungen, Mut und die Fähigkeit, den eigenen Kurs zu halten. Offen erzählten sie von ihrer Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, davon, was es heißt, Orientierung zu geben, und von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmerinnen-Alltag.



Staffelfinale mit Signalwirkung

Der Podcast von Frau in der Wirtschaft OÖ hat eine starke erste Staffel hinter sich: knapp 2.000 Downloads und Streams, eine außergewöhnliche Durchhörquote von 77 Prozent und Platz 34 in den Apple-Podcast-Charts. Zum Staffelfinale mit neun beeindruckenden Frauen wurde „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ diese Woche erstmals vor Publikum aufgezeichnet. Zu hören ist die Folge ab 1. Dezember auf allen gängigen Plattformen.



„Die Ladies Lounge ist ein echter Erfolgsgarant, und dieses Mal haben wir gemeinsam Geschichte geschrieben“, betont Lisa Sigl, Vizepräsidentin der WKOÖ und Landesvorsitzende von FidW OÖ. „Was unsere Unternehmerinnen auszeichnet, ist mehr als fachliche Expertise: Es sind die persönlichen Geschichten von Frauen, die mutig ihren Weg gehen und andere damit mitnehmen. Dass die Aufzeichnung ausgerechnet bei der Energie AG über die Bühne ging – einem Unternehmen, das Gleichstellung nicht nur lebt, sondern aktiv gestaltet –, war das perfekte Zeichen zum Abschluss.“

Am Bild v. l.: V. l.: Klaus Schobesberger (BST-Obmann Linz-Stadt), Sandra Brandstetter (Geschäftsführerin Energie AG Oberösterreich Personalmanagement GmbH), Lisa Sigl (WKOÖ-Vizepräsidentin & Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft OÖ), Hannelore Veit, Beatrix Brunner (Geschäftsführerin Paul Ott GmbH), Christina Meinl (Geschäftsführerin Julius Meinl Austria GmbH) und Martina Schwarz (Landesvorsitzende-Stv. Frau in der Wirtschaft OÖ).

