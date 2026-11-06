Besucherrekord bei Linzer Lehrlings- und Lehrbetriebsmesse

Die Linzer Lehrlingsmesse konnte heuer einen neuen Besucherrekord verzeichnen: Während im Vorjahr rund 1300 Interessierte die Messe besuchten, nutzten heuer mehr als 1600 Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich über Lehrberufe und Karrierechancen zu informieren. Das große Interesse unterstreicht die Bedeutung der Messe als wichtige Plattform für die Berufsorientierung.



„Für viele Jugendliche ist die Linzer Lehrlingsmesse der erste Kontakt zu einem möglichen Ausbildungsbetrieb. Unser Ziel ist es, jungen Menschen berufliche Perspektiven aufzuzeigen und den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich als attraktive Ausbildungsbetriebe zu präsentieren. Das persönliche Kennenlernen ist dafür nach wie vor der beste Weg“, betont Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt. „Die duale Ausbildung zählt zu den wesentlichen Standortvorteilen Österreichs und bietet Jugendlichen ausgezeichnete Karriere- und Verdienstmöglichkeiten.“



Mitmachstationen und persönliche Gespräche

Insgesamt 50 Ausbildungsbetriebe stellten ihre vielfältigen Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten vor, sieben davon waren erstmals mit dabei. Zahlreiche Mitmachstationen ermöglichten den Jugendlichen, verschiedene Tätigkeiten selbst auszuprobieren und direkt mit Lehrlingen sowie Ausbilderinnen und Ausbildern ins Gespräch zu kommen.

Für eine bessere Orientierung wurde der Messekatalog heuer erstmals nach Branchen gegliedert. Ergänzend informierten die WKO Oberösterreich und weitere Beratungsstellen über die vielfältigen Möglichkeiten einer „Karriere mit Lehre“.

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Kooperationspartner

Organisiert wurde die Veranstaltung erneut in bewährter Zusammenarbeit zwischen der WKO Linz-Stadt, dem AMS Linz, der Stadt Linz und Business Upper Austria.



Vizebürgermeisterin Merima Zukan

„Linz ist der Wirtschaftsmotor von Oberösterreich und hat eine Vielzahl an Top-Unternehmen zu bieten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir weiterhin viele talentierte Fachkräfte.“



Werner Pamminger, Geschäftsführer Business Upper Austria

„Junge Menschen brauchen Chancen, Betriebe brauchen Fachkräfte. Wer einen Beruf nicht nur auf dem Papier kennenlernt, sondern direkt mit Lehrlingen und Ausbildern spricht, gewinnt ein viel klareres Bild für den eigenen Berufsweg. Als Standortagentur des Landes leisten wir unseren Beitrag, damit Unternehmen die Fachkräfte finden, die sie künftig brauchen.“



AMS-Geschäftsstellenleitung Linz: Maria Siegmeth und Michael Autengruber

„Die hohe Zahl an Jugendlichen, die Jahr für Jahr eine Lehrstelle suchen, zeigt, dass die Lehre für viele junge Menschen ein attraktiver Weg in die berufliche Zukunft ist. Gleichzeitig setzt die konstant hohe Beteiligung der Betriebe an der Messe ein starkes Zeichen, dass Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten in die Ausbildung junger Menschen investieren. Als AMS Linz ist es unser Auftrag, Jugendliche bei der Berufsorientierung zu unterstützen und Betriebe bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen zu begleiten.“

