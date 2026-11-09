Mehr als Wellness - Warum Thermen unserer Gesundheit guttun

Thermen leisten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Die Kombination aus Thermalwasser, Bewegung und gezielten Gesundheitsangeboten kann das körperliche Wohlbefinden fördern, während bewusste Ruhephasen die mentale Regeneration unterstützen. Dass immer mehr Menschen diese Möglichkeiten gezielt nutzen, zeigt sich auch in den vier oberösterreichischen Thermen: Neben regelmäßigen Besuchen nach der Arbeit nehmen sich Gäste zunehmend ganze Tage unter der Woche Zeit für ihre Gesundheit und Erholung.



„Thermen sind weit mehr als Orte der Entspannung. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, etwas für die körperliche und mentale Gesundheit zu tun. Gerade in einem oft stressigen Alltag ist es wichtig, sich bewusst Zeit für die eigene Erholung zu nehmen“, betont Patrick Hochhauser, Obmann der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Oberösterreich.



Thermenbesuche bekommen einen festen Platz im Alltag

Das Verhalten der Thermengäste hat sich verändert. Während Thermen früher häufig mit einem älteren Publikum verbunden wurden, nutzen heute auch Berufstätige und junge Paare die Angebote regelmäßig. Gerade in der Herbst- und Wintersaison kommen viele Stammgäste einmal pro Woche, manche direkt nach der Arbeit für einige Stunden. Besonders in den vergangenen zwei bis drei Jahren beobachtet Hochhauser einen verstärkten Zuspruch für solche Auszeiten unter der Woche.



„Wir sehen, dass sich immer mehr Menschen bewusst einen Tag Auszeit nehmen, um abzuschalten, statt auf den nächsten Urlaub zu warten. Umso wichtiger ist es, zwischendurch Ruhe zu genießen und sich Zeit für den Partner, die Familie oder einfach für sich selbst zu nehmen“, erklärt Hochhauser.



Warum Wärme und Bewegung guttun

Thermalwasser enthält je nach Herkunft und Zusammensetzung unterschiedliche Mineralstoffe und andere Inhaltsstoffe, die bei bestimmten Beschwerden unterstützend wirken können. Schwefelhaltiges Thermalwasser wird beispielsweise bei Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates eingesetzt, solehaltiges Wasser kann bei bestimmten Hautbeschwerden Anwendung finden. Neben den Eigenschaften des Thermalwassers spielt auch die Bewegung eine wichtige Rolle. Hochhauser sieht den gesundheitlichen Mehrwert vor allem in der Kombination aus warmem Wasser, körperlicher Aktivität und ergänzenden Gesundheitsangeboten wie Wassergymnastik, Fitnessmöglichkeiten und Massagen. In Betrieben mit angeschlossenen Therapiezentren stehen darüber hinaus physiotherapeutische und teilweise auch medizinische Leistungen und Heilmassagen zur Verfügung.

Wenn auch der Kopf zur Ruhe kommt

Nicht nur der Körper braucht Erholung. Ständige Erreichbarkeit, berufliche Anforderungen und ein dicht gefüllter Alltag lassen oft wenig Raum für mentale Regeneration. Thermen schaffen mit Ruhebereichen und Rückzugsmöglichkeiten einen Rahmen, um Abstand zu gewinnen. Dabei geht es auch um bewusste gemeinsame Zeit mit dem Partner oder der Familie - ein Aspekt, den Hochhauser als „Beziehungspflege“ bezeichnet. In einzelnen Thermenbereichen werden Gäste zudem angeregt, das Smartphone beiseitezulegen oder lautlos zu schalten, um ungestört abzuschalten.



Drei Tipps für eine bewusste Auszeit

Damit ein Thermenbesuch möglichst viel zur persönlichen Erholung beitragen kann, empfiehlt Hochhauser drei Dinge: Regelmäßigkeit, ausreichend Zeit und bewusste Handy-Pausen. Wer Thermenbesuche regelmäßig einplant, genügend Zeit für Bewegung und Entspannung vorsieht und das Smartphone bewusst zur Seite legt, schafft gute Voraussetzungen, um körperlich und mental zur Ruhe zu kommen.

