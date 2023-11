Ein Höhepunkt im Leben

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte den 406 Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern, den 137 Absolventinnen und Absolventen aus anderen Bundesländern und den drei aus dem Ausland, die gestern Abend bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen.



Sie appellierte an die neuen Meisterinnen und Meister, immer auch das Selbständigwerden im Auge zu behalten, entweder als Unternehmensgründer oder als Betriebsübernehmer. Schließlich stehen in diesem Jahrzehnt österreichweit gut 50.000 Betriebe vor der Übernahme. Sie riet den neuen Meistern beim Gründen oder Übernehmen vieles schriftlich zu machen, sich betriebswirtschaftlich, steuerlich und juristisch gut vorzubereiten und sich Beratung und Coaching zu holen. Die passenden Angebote dazu hat das Gründer-Service der WKOÖ.



Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, betonte die Erfolge der letzten Jahre, was die Aufwertung bzw. Gleichstellung von Meister- und Befähigtenqualifikationen betrifft. Es sind dies u.a. die staatlichen Gütesiegeln, der Gleichstellung im Nationalen Qualifikationsrahmen NQR mit dem Bachelor und die Berechtigung, offiziell den Meistertitel vor dem Namen zu führen. Er zeigte sich genauso wie WKOÖ-Präsidentin Hummer überzeugt, dass dadurch die duale Ausbildung samt beruflicher Höherqualifizierung noch attraktiver werde. Dies zeige sich u.a. in der hohen Zahl von 546 Absolventinnen und Absolventen, die heuer in OÖ ihre Meister- und Befähigungsprüfungen mit Erfolg abgelegt haben. In diesem Zusammenhang verwies Pecherstorfer auf den vor wenigen Wochen aus der Taufe gehobenen Meister Alumni Club (MAC), einer exklusiven Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info:www.meisteralumni.at). Er rief die neuen Meister und Befähigten auf, dem exklusiven Klub beizutreten und das Netzwerk zu nutzen. „Je mehr wir sind, umso mehr Gemeinsames kann entstehen.“



Was als Meister alles möglich ist, zeigten anschließend die erfolgreichen oö. Teilnehmer an den EuroSkills 2023. Die Goldmedaillengewinner Sandra Berger aus Niederwaldkirchen (Blumenhandwerk Elke Mitter) im Bewerb Floristik und Niklas Danninger aus Herzogsdorf (Hauser GmbH) in der Klima- und Kältetechnik, der silberne Anlagenelektriker Lukas Frühwirth (voestalpine Stahl GmbH) aus Schwertberg und die mit einer „Medallion for Excellence“ ausgezeichnete Bäckerin Julia Kusel aus Pennewang (Resch&Frisch Production GmbH) wurden extra ausgezeichnet.



Im Anschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Spartenobmann Pecherstorfer, Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen und Meisteranstecknadeln an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.

20 Jungmeisterinnen und Jungmeister mit Auszeichnung aus OÖ

Lisa Maria Aschl Aistersheim Tischler David Deixler Scharten Getreidemüller Christian Ebner Au/Donau Gas- und Sanitärtechnik Rudolf Emmer Luftenberg/Donau Getreidemüller Christian Hannl Mauthausen Überlassung von Arbeitskräften Claudia Haslinger Kirchham Bestattung Harald Hofer St. Peter/ Wimberg Bodenleger Markus Holzmann Klam Kraftfahrzeugtechnik Michael Huber Gunskirchen Baumeister Nicolas Hubmann Linz Orthopädietechnik Lorenz Lehner Sierning Kraftfahrzeugtechnik Christian Lintner Bad Schallerbach Gas- und Sanitärtechnik Moritz Maier Linz Baumeister Hannes Mayrleithner Andorf Getreidemüller Stefan Mühleder Neufelden Kraftfahrzeugtechnik Andreas Ottendorfer Inzersdorf/Kremstal Elektrotechnik Magdalena Panhofer Tragwein Bäcker Magdalena Reitspies Sierning Fußpflege Manuel Georg Stranzinger Roßbach Bodenleger Stefan Robert Werner Wels Bäcker





9 Jungmeisterinnen und Jungmeister mit Auszeichnung aus anderen Bundesländern

Anita Bachner Göstling/Ybbs/NÖ Fußpflege Thomas Berger Sieghartskirchen/NÖ Fleischer Hanna Bozzetta Wien Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger Andreas Dellemann Landeck/Tirol Bestattung Elisabeth Jandl Neustadtl/D./NÖ Bestattung Daniel Opetnik Klagenfurt/Kärnten Getreidemüller Marko Pandel St. Kanzian/Kärnten Bestattung Gabriel Schwarzmann Weinsteig/NÖ Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger Josef Wörgötter Bad Hofgastein/Sbg Bodenleger