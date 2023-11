Moderne Wege mit der Quiz-Lern-App

Unter der Headline „Frag Dein Wissen APP!“ steht für alle 15 Berufe in der Metalltechnik die Lehrlings-App zur Verfügung. „Sie kann gratis im App-Store für Android und IOS geladen werden und ist eine hervorragende Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung“, erläutert Danner. Zudem ist sie auch auf der WK-Lernplattform „wîse up“. Er ruft deshalb die Mitgliedsbetriebe dazu auf, die Quiz-Lern-App bei ihren Lehrlingen entsprechend bekannt zu machen. Alle Infos auf www.metalltechnik.at

Mit der App kann man seinen beruflichen Wissensstand genauso abchecken wie mit Kollegen einen Wissenswettbewerb austragen. Danner: „Sie eignet sich auch für potenzielle Berufseinsteiger, denn sie können überprüfen, wie viel sie über Metalltechnik schon wissen und ob der Beruf auch der richtige für sie ist.“ Zufrieden ist der Landesinnungsmeister auch damit, dass die Quiz-Lern-App, die auf eine Initiative der Metalltechnikinnung Oberösterreich zurückgeht, bundesweit einheitlich ist.

Spartenobmann Michael Pecherstorfer ist von der Idee, die jungen Leute dort abzuholen, wo sie sich häufig aufhalten, überzeugt: „Auf TikTok, Instagram und Co. ist unsere Jugend daheim und dort eine App mit viel Zusatznutzen zu installieren, ist eine ausgezeichnete und nachahmenswerte Idee.“ Dass man die App in Form eines Quiz bzw. Wettbewerbs gestaltet hat, ist darüber hinaus ideal. „Schließlich vergleichen wir uns gerne mit anderen, im Beruf genauso wie im Sport“, so Pecherstorfer.

© WKOÖ Pecherstorfer und Danner (r.) bezeichnen die Quiz-Lern-App „als perfekt im Zeitalter der Digitalisierung“.