E-Scooter für Viktoria Brunner

Auf der Messe Jugend und Beruf veranstaltete auch heuer die Landesinnung OÖ der Metalltechniker wieder ein Gewinnspiel. Die jungen Teilnehmer mussten dabei verschiedene Fragen beantworten, die Lösungen dafür lieferten ihnen versteckte Hinweise am Messestand. Nunmehr wurden die drei Sieger gezogen. Landesinnungsmeister Fritz Danner sowie Innungsgeschäftsführer Dieter Wurzer überreichten den drei glücklichen Gewinnern die Preise.



Der 1. Platz und ein „Be Cool E-Scooter eSC-Hil“ ging an Viktoria Brunner aus Sonnberg, der 2. Platz und eine „Sony PlayStation 5“ an Leon Obernberger aus Piberbach, der 3. Platz und eine „Swiss Tool X“ an Felix Burgstaller aus Burgkirchen.

© WKOÖ Viktoria Brunner (Mitte) mit ihrer Mutter und LIM Fritz Danner

© WKOÖ Leon Obernberger mit seinen Eltern und LIM Fritz Danner.

© WKOÖ Felix Burgstaller mit seinem Vater und LIM Fritz Danner (r.).