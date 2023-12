Nachhaltig auf der Erfolgsspur

Die G & S Agrar GmbH aus Rainbach im Bezirk Freistadt führt Lohnarbeiten und Dienstleistungen im land- und forstwirtschaftlichen Sektor durch. Mit eigenen Geräten wird vor allem Silomais hocheffizient und nachhaltig in Ballen gepresst. Stefan

Gstöttenmayr, Geschäftsführer der G & S Agrar GmbH, erklärt, dass das Unternehmen sich noch stärker an den Nachhaltigkeitszielen orientieren will. „Daher ist es für uns als Dienstleister eine Grundvoraussetzung, unseren Betrieb möglichst nachhaltig und energieeffizient auszurichten. Das ist auch ein ökonomischer Vorteil und außerdem leisten wir unseren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.“

Damit der Rainbacher Agrardienstleister die passenden nachhaltigen Ansatzpunkte eruieren kann, hat das Unternehmen eine Beratung in Anspruch genommen und dazu die ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ angewendet. „In Förderstufe eins konnten wir mit Unterstützung eines kompetenten Beratungsunternehmens, mithilfe einer Stärken-/Schwächenanalyse einige Optimierungspotenziale ermitteln“, erläutert Gstöttenmayr. In Förderstufe zwei hat man sich bei G & S für das Umsetzen von zunächst drei Maßnahmen entschieden. Diese sind: