CSRD-Berichtspflicht: Was bedeutet das?

Hintergrund ist der Green Deal, in dem die EU festlegt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die in diesem Zusammenhang entwickelte Richtlinie der EU zur Nachhaltigkeitsberichterstattung CSRD (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive) wurde im November 2022 verabschiedet. Die Mitgliedstaaten haben nun bis Mitte 2024 Zeit, diese in nationales Recht umzuwandeln. Die rechtlichen Belange sind aber bereits jetzt über weite Strecken geregelt.

Herausforderung CSRD

Aktuell sind in Österreich etwa 80 Unternehmen dazu verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Ab 2024 greifen laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY die neuen Nachhaltigkeitsberichtspflichten gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive für ca. 2000 Unternehmen. Das wirft viele Fragen auf.

Welche Unternehmen sind von der Berichtspflicht betroffen?

Woher sollen die ganzen Umwelt- und sozialen Daten kommen?

Welche Analysen müssen durchgeführt werden?

Welche Prozesse und Strukturen sind langfristig notwendig?

Viele Unternehmen wird die CSRD-Regelung außerdem indirekt betreffen, darunter etwa Zulieferbetriebe. Denn auch wenn ein Unternehmen selbst nicht in die Berichtspflicht fällt, kann es für Geschäftspartner relevant sein und dementsprechende Anfragen zu entscheidenden Aktivitäten auf die Betriebe zukommen.

Lösungsansätze auf diese Fragen und viele hilfreiche Informationen gibt es beim kostenlosen Webinar „Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD/ESRS erstellen unter Berücksichtigung möglicher Förderungen“ am 16. November, 9 Uhr. Die Vortragende, Julia Schwarzbauer, Unternehmensberaterin bei der Susform OG, hat langjährige Erfahrung mit ESG, Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung in einer renommierten, global agierenden Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsorganisation.