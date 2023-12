Grünes Licht oder grüne Täuschung

Dabei werden entweder das Unternehmen oder seine Produkte und Dienstleistungen als CO₂-neutral, klimaneutral, biologisch oder nachhaltig präsentiert. Derartige Aussagen haben einen erheblichen Werbeeffekt, auch weil die meisten Kunden umweltfreundliche und nachhaltige Produkte wollen. Die EU will daher eine Regelung zum Schutz vor unlauteren Praktiken bei umweltbezogener Werbung beschließen. In einem Richtlinien-Entwurf werden zahlreiche Vorgaben für die Zulässigkeit solcher Angaben gemacht. Das trifft alle Branchen, gleich, ob Produzent oder Dienstleister in der gesamten EU. Der österreichische Gesetzgeber wird dann die Richtlinie umsetzen, mit dem Ziel „Greenwashing“ zu verhindern.

„Greenwashing“ und unlauterer Wettbewerb

Als Greenwashing bezeichnet man Marketingstrategien, mit denen Unternehmen sich oder ihren Produkten/Dienstleistungen ein umweltfreundliches Image verleihen, obwohl es dafür keine faktische Grundlage gibt. Viele Unternehmen bedenken nicht, dass „Greenwashing“ bereits jetzt gegen die allgemeinen Wettbewerbsregeln des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt. Irreführende Angaben oder das Verschweigen von wesentlichen Informationen, die das Verbraucherverhalten beeinflussen können, sind bereits verboten. Das umfasst auch bildliche Darstellungen, mit denen Verbraucher getäuscht werden. Auf ein Verschulden kommt es nicht an. In Deutschland gibt es sogar eine Transparenzvorgabe. Werbeankündigungen dürfen nicht diffus sein, ausdrückliche Umweltaussagen müssen wissenschaftlich nachweisbar sein.

Deshalb sollten Unternehmen Websites und sämtliche Werbemittel auf ihre rechtliche Zulässigkeit von Umweltaussagen überprüfen lassen. Abgesehen davon, dass Verbraucherschutzverbände hier gerne Klagen einbringen, können auch Mitbewerber diese Ankündigungen als unlauter bei Gericht bekämpfen. Unterlassungsklagen und Urteilsveröffentlichungen können einen unkalkulierbaren Imageschaden verursachen.

