Die ESRS sollen die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der EU genauer, einheitlicher, konsistenter, vergleichbarer und standardisierter machen. Die ESRS berücksichtigen jedoch nicht nur die Informationsbedürfnisse des Kapitalmarkts, sondern richten sich an eine breite Gruppe von Stakeholdern. In der Ausarbeitung der ESRS wurden die GRI-Standards (Global Reporting Initiative) mitberücksichtigt.

Für Unternehmen, die in Zukunft unter die CSRD fallen und somit die ESRS anwenden müssen, stellen die GRI-Standards eine freiwillige Erweiterung dar. Die 2022 veröffentlichten Entwürfe beinhalten und adressieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG). Diese insgesamt 12 Standards umfassen sowohl themenübergreifende („cross-cutting standards“) als auch themenspezifische Vorgaben („topical standards“). Darüber hinaus sieht die Standardarchitektur auch die Veröffentlichung von sektorspezifischen Standards („sector-specific standards“) und Standards für KMU vor. Letztere sind aktuell noch nicht in der Veröffentlichung von 2022 enthalten und sollen bis Sommer 2024 fertiggestellt werden.

Die Gesamtstruktur der ESRS soll sicherstellen, dass Informa­tionen zu Nachhaltigkeitsthemen in einer sorgfältig formulierten Art und Weise berichtet werden.

Berichtsbereiche

Governance

Strategie

Auswirkungen, Risiken und Chancen-Management

Leistungskennzahlen & Ziele

Themenbereiche

Umwelt (E)

Soziales (S)

Governance (G)

Offenlegungsebenen

Branchenübergreifend

Branchenspezifisch

Unternehmensspezifisch

