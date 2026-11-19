„Auch der adaptierte Vorschlag für eine zusätzliche EU-weite Unternehmensabgabe (CORE – Corporate Resource for Europe) ist strikt abzulehnen. Wer im Zuge der EU-Budgetverhandlungen neue Belastungen für Betriebe auf den Weg bringt, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und den Wirtschaftsstandort Österreich. Ich bin wirklich entsetzt, dass in Zeiten wie diesen über absolut unnötige neue Steuern diskutiert wird,” lehnt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer diese und andere neue EU-Steuerfantasien kategorisch ab.



Wer im Zuge der EU-Budgetverhandlungen neue Belastungen für Betriebe auf den Weg bringt, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und den Wirtschaftsstandort Österreich.

Der Binnenmarkt ist ein gemeinsames Wohlstandsprojekt. Von ihm profitieren Betriebe, Beschäftigte und Verbraucher. Die Unternehmen tragen mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zum Funktionieren des Binnenmarkts bei und leisten bereits Steuern und Abgaben. Eine zusätzliche Abgabe auf die Teilhabe am Binnenmarkt würde den Anreiz schwächen, in der EU zu investieren.



Auch ein einheitlicher Prozentsatz ändert am Grundproblem nichts. CORE orientiert sich am Umsatz. Bezogen auf ihren Gewinn würden Betriebe mit niedrigen Margen dadurch stärker belastet als hochprofitable Unternehmen. Selbst in Verlustphasen könnte die EU den Betrieben zusätzliche Mittel entziehen.



„Die heimischen Betriebe dürfen bei der Finanzierung des künftigen EU-Haushalts nicht zur Melkkuh der Union werden. Daher muss CORE sofort vom Tisch“, so die WKOÖ-Präsidentin. „Wer dem Ruf nach noch mehr Steuern und Abgaben folgt, setzt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft aufs Spiel. Die Bundesregierung muss sich in den EU-Budgetverhandlungen klar und vehement gegen CORE aussprechen”.

