„Das Weihnachtsgeschäft im Handel beginnt immer früher, aber die Tage vor dem Nikolaustag am 6. Dezember sind für den heimischen Handel ein wichtiger saisonaler Umsatzbringer im Vorweihnachtsgeschäft und so etwas wie der offizielle Auftakt des Weihnachtsgeschäfts, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Süßwaren und Spielwaren. Vor allem die eigenen Kinder und Partner werden zu dieser Gelegenheit mit Kleinigkeiten wie Schokonikoläusen bedacht“, so Sonntag.

Pro Person werden laut aktueller Umfrage der KMU Austria in Oberösterreich zum Nikolaus rund 40 Euro ausgegeben. Die beliebtesten Geschenkkategorien umfassen dabei Schokonikoläuse (51 Prozent), sonstige Süßigkeiten bzw. Lebkuchen (37 Prozent) und Nüsse/Mandarinen/Obst (30 Prozent). Um die Geschenke zu besorgen, suchen die meisten Befragten, die etwas verschenken, den stationären Handel auf: 71 Prozent gehen in den Lebensmitteleinzelhandel bzw. in einen Supermarkt, 17 Prozent in die Drogerie und fast ebenso viele (16 Prozent) in den Spielwaren- oder sonstigen Fachhandel.

62 Prozent der Oberösterreicher feiern den Nikolaus und bei 43 Prozent von diesen verkleidet sich jemand als Nikolaus und kommt bei der Familie vorbei. In mehr als jedem vierten Fall (27 Prozent) werden Stiefel oder Sackerl aufgestellt, die befüllt werden. Auf ein gemeinsames Essen zu Nikolaus freuen sich 22 Prozent. Der Krampus kommt in 18 Prozent der Fälle, bei 5 Prozent der Oberösterreicher steht das gemeinsame Backen von Keksen oder anderen Leckereien auf dem Plan. Ein Vergleich zwischen dem Nikolaustag und dem Kaufanlass Halloween zeigt, dass der Nikolaustag für 55 Prozent der Befragten einen höheren Stellenwert hat. Der umgekehrte Fall trifft nur in 11 Prozent der Fälle zu.

