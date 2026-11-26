Der Black Friday, die Black Weeks oder gar ein Black Month sind längst Fixpunkte im Weihnachtsgeschäft. Rabatte und Sonderangebote lenken viel Aufmerksamkeit auf große internationale Onlineplattformen. Die WKO Linz-Stadt erinnert deshalb daran: Attraktive Angebote, persönliche Beratung und guter Service gibt es direkt vor der eigenen Haustür. Wer seine Weihnachtsgeschenke bei Linzer Unternehmen einkauft, stärkt Betriebe vor Ort, sichert Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass Wertschöpfung und Kaufkraft in der Stadt bleiben.



„Jeder Einkauf bei einem Linzer Betrieb ist auch eine Investition in unsere Stadt. Unsere Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und leisten mit jährlich mehr als 200 Millionen Euro Kommunalsteuer einen enormen Beitrag zum Funktionieren von Linz. Gerade in der Vorweihnachtszeit sollten wir deshalb bewusst darauf achten, wo wir unser Geld ausgeben“, betont Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt.



Mehr als 200 Millionen Euro Kommunalsteuer für Linz

Die Linzer Unternehmen tragen durch die Kommunalsteuer ganz wesentlich zur finanziellen Basis und zum Funktionieren der Stadt bei. Mit diesen Mitteln werden wichtige Leistungen wie Straßen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlicher Verkehr, Grünraumpflege, soziale Angebote sowie Feuerwehr und Rettungswesen mitfinanziert.



Kaufkraft bewusst in Linz halten

Eine einfache Möglichkeit, regionale Kaufkraft in Linz zu halten, bieten die Linzer City Gutscheine des Linzer City Rings. Sie können in rund 400 Geschäften und Betrieben eingelöst werden und verbinden damit eine große Auswahl für die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem unmittelbaren Nutzen für die Linzer Wirtschaft. www.linzer-city.at



Auch Initiativen wie das Linzlabyrinth zeigen die besondere Vielfalt des Linzer Angebots und machen inhabergeführte Geschäfte, Gastronomie sowie Kunst und Kultur sichtbar. Die aktuelle Initiative „WIR TRAGEN LINZ. DU AUCH?“, setzt dabei gerade rund um das Weihnachtsgeschäft ein bewusstes Zeichen für die lokale Wirtschaft. www.linzlabyrinth.at



„Wir haben in Linz eine enorme Vielfalt an Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben. Die Linzer City Gutscheine oder Initiativen wie Linzlabyrinth zeigen, wie einfach es ist, bewusst regional einzukaufen. Jeder Euro, der in Linz ausgegeben wird, stärkt unsere Betriebe, sichert Beschäftigung und kommt damit der gesamten Stadt zugute“, so WKO-Bezirksstellenleiter Peter Polgar.



Jeder Einkauf zählt

Die WKO Linz-Stadt lädt daher ein, das bevorstehende Weihnachtsgeschäft dazu zu nutzen, die Vielfalt der Linzer Wirtschaft bewusst zu entdecken und die Kaufkraft möglichst in der Stadt zu halten. Denn regional einzukaufen bedeutet mehr als kurze Wege: Es sichert Arbeitsplätze, stärkt heimische Unternehmen und trägt dazu bei, Linz als attraktiven Wirtschafts- und Lebensstandort zu erhalten.



