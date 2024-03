Zugang in Arbeitslosigkeit stabilisiert

Insgesamt betrug die Arbeitslosenquote in Oberösterreich im Februar 5,4 Prozent (Österreichschnitt: 7,6 Prozent) und lag damit um 0,7 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Beschäftigten lag bei 687.000 Personen (–3330 bzw. um 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr). Absolut lag die Zahl der Arbeitslosen höher als vor einem Jahr (Anstieg um 4828 Personen oder 14,2 Prozent auf 38.836 Personen).

Ende Februar standen beim AMS 23.575 offene Stellen zur Verfügung – das sind um 7367 bzw. 23,8 Prozent weniger als im Vorjahr (34.000). Positiv wertet das AMS, dass die Unternehmen ihre Einstellzusagen erfüllen; knapp 8550 Personen mit Einstellzusage sind aktuell in OÖ gemeldet. Aufgrund der jüngsten Konjunkturprogramme erwartet das AMS eine beschleunigte Rückkehr in die Beschäftigung.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner unterstreicht die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt die Bedeutung von konjunkturbelebenden Maßnahmen, wie sie der Bund und das Land OÖ setzen. In OÖ sind das etwa der „OÖ Zukunftsfonds“, in dem heuer 200 Mio. Euro für den öffentlichen Verkehr, das Breitbandnetz, die Energie- und Umweltwirtschaft sowie Forschungsinvestitionen bereitstehen. Mit den 122 Mio. Euro im „Oberösterreich-Plan“ werden zudem Krankenhäuser ausgebaut, an den Umfahrungen Haid und Weyer gearbeitet und neue Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung errichtet.