170 Mio. für Straßen, Brücken und Tunnels

Darunter fällt neben der Sanierung von Straßen, Brücken und Tunneln auch der Winterdienst, so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner bei der Präsenta­tion des Straßenbauprogramms. Für den Neubau von Straßen, Brücken, Tunnels und Radwegen sind regulär 54 Mio. Euro vorgesehen. Zusätzlich steht ein Sonderbudget von 30 Mio. Euro — aus dem Oberösterreich-Plan – zur Verfügung. Diese sind für Großprojekte, wie die Umfahrungen Weyer und Haid, die Donaubrücke Mauthausen und Projekte im Innviertel reserviert. Wichtige Projekte sind weiters die Halbanschlussstelle A 7 Auhof. „Ziel ist die Entlastung des Linzer Stadtteils Auhof“, so Steinkellner. Bis Juli 2025 soll zudem der 2. Abschnitt der Umfahrung Peilstein fertig sein.

Priorität haben zudem die neue Donaubrücke Mauthausen und die Umfahrung Haid. Steinkellner ärgern hier Einsprüche gegen abgeschlossene UVP-Verfahren, beim Projekt Haid etwa von einer Bürgerinitiative aus dem weit entfernten Steyr.

Steinkellner regt darüber hinaus an, dass im Bundesland eingenommene Strafgelder (etwa von Schnellfahrern) in OÖ bleiben sollen und hier in den Straßenbau investiert werden. In OÖ wären das 30 bis 40 Mio. Euro jährlich.

UVP-Bescheid für Brücke Mauthausen

Mit einem positiven Bescheid zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die neue Donaubrücke Mauthausen haben Ober- und Niederösterreich wieder Fahrt aufgenommen. Die neue Donaubrücke soll 500 Meter stromabwärts von der bestehenden, die 2027 gesperrt werden muss, errichtet werden. Die veranschlagten Kosten liegen bei 168 Mio. Euro, samt Anbindungen bei 230 Mio. OÖ und NÖ teilen die Kosten im Verhältnis 55 zu 45 Prozent. Die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer bezeichnen den UVP-Bescheid als wichtigen Meilenstein. Sie sei eine Notwendigkeit für die Menschen in der Region, die die Brücke tagtäglich queren müssen.Denn sollte die alte Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden müssen, würden täglich bis zu 400.000 zusätzliche Kilometer über Ausweichrouten anfallen.