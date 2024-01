Gutes Zeugnis 

Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend gut, vor allem in Oberösterreich. Das strich Wifo-Regionalökonom Peter Huber bei einem Pressegespräch mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hervor. Um den Herausforderungen möglichst genau zu begegnen, hat das Land das Wifo beauftragt, den „OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ zu prüfen. Huber gab der Vereinbarung gute Noten. Oberösterreich sei im bundesweiten sowie EU-Vergleich durch eine gute Arbeitsmarkt- und soziale Lage geprägt, etwa was die geringe Jugendarbeitslosigkeit betreffe.

Potenzialgruppen aktivieren

Dennoch machte er Potenzialgruppen aus – vor allem Ältere, Frauen und Teilzeitunterbeschäftigte – und empfahl deren Aktivierung. „Ein wichtiger Ansatzpunkt sind zusätzliche Betreuungseinrichtungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige sowie präventive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit“, sagte Huber. Auch bei der Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen gäbe es im EU-Vergleich Defizite.

Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, daher müsste auch die Arbeitsmarktpolitik neu ausgerichtet werden, erklärte Achleitner. Daher soll die Evaluierung durch das Wifo in die Neuauflage des Pakts einfließen, der voraussichtlich im März beschlossen wird. Bei den Schwerpunkten will man zielgruppenspezifischer und flexibler werden. Auch die Arbeitsstunden bei Teilzeitkräften sollen steigen und in diesem Kontext die Rahmenbedingungen (Stichwort Kinderbetreuungsangebote) laufend verbessert werden.

Der „OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ hatte zuletzt ein Budget von 326 Mio Euro. Die Mittel stammen von AMS OÖ, Land OÖ und Sozialministeriumsservice.