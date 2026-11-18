Mein Schönheitsmoment besteht seit dem Jahr 2024. Das Studio hat sich auf medizinische Fußpflege spezialisiert und bietet neben der klassischen Behandlung auch diabetische Fußpflege, moderne Spangentechniken sowie weitere professionelle Leistungen rund um gesunde und gepflegte Füße. Qualität, persönliche Betreuung und fachliche Kompetenz stehen dabei an erster Stelle. Mit viel Leidenschaft entwickelt die Inhaberin Anna Will das Angebot laufend weiter und verfolgt das Ziel, ‚Mein Schönheitsmoment‘ Schritt für Schritt zu einer modernen Gesundheits- und Beautyadresse in der Region auszubauen.

„Ich hatte schon in jungen Jahren den Mut, meinen Traum von der Selbständigkeit zu verwirklichen. Herausforderungen sehe ich nicht als Hindernis, sondern als Chance, zu wachsen. Auch während der Schwangerschaft und nach der Geburt meiner Tochter habe ich meine Ziele konsequent verfolgt und mein Unternehmen mit viel Leidenschaft weiter aufgebaut. Für mich bedeutet Unternehmertum, Verantwortung zu übernehmen, Chancen zu erkennen und nie stehen zu bleiben. Ich habe noch viele Ideen und freue mich darauf, ‚Mein Schönheitsmoment‘ Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, erklärt Gründerin Anna Will.

meinschoenheitsmoment.at





Am 30. September wurde in der Wirtschaftskammer Oberösterreich der „Jungunternehmer:innenpreis“ 2026 verliehen.

Anna Will erreichte dabei als Gründerin des Fußpflegestudios „Mein Schönheitsmoment“ mit Sitz in Schärding den 3. Platz in der Kategorie „Raketenstarter“.

Alle ausgezeichneten Unternehmen unter:

jungunternehmerpreis.at/gewinner-archiv/



