Bei PV am Dach mit den Profis reden

Berner meint damit, dass das Installieren von Photovoltaik- oder Solarmodulen auf allen Arten von Dächern – auch auf Flachdächern – wohl überlegt und koordiniert sein muss. „Wer auf der sicheren Seite sein will, redet mit den Spezialisten. Denn die wissen, was zu tun ist, damit auf den Dächern alles auch weiterhin so funktioniert, wie es soll“, so Berner.

Mit den Profis reden

Die Probleme, die der Innungsmeister anspricht, sind bei Steildächern eindringendes Wasser, das das Holz mittelfristig angreift und schädigt. Bei Flachdächern wiederum ist die Bauphysik so weit ausgereizt, dass jede ungeplante Beschattung vermieden werden muss. PV-Anlagen erhöhen aber die Beschattung. Berner über die Folgen: „Das Dach trocknet nicht mehr ab und Feuchtigkeit, die größte Gefahr für jedes Bauwerk, dringt ein und beginnt sein langsames Zerstörungswerk.“

Für Spartenobmann Michael Pecherstorfer heißt das, dass man schon im Planungsstadium einer PV-Anlagen vorausdenken soll. Wer später kein böses Erwachen erleben will, sollte daher alle spezialisierten Gewerke einbeziehen. Pecherstorfer: „Im Gewerbe und Handwerk haben wir alle diese Profis mit Know-how am Dach, beginnend bei den Dachdeckern und Spenglern.“ Wer auf Nummer sicher gehen will, dass später alles so wie gewollt funktioniert, redet schon vor der Errichtung seiner privaten wie betrieblichen PV- oder Solaranlagen mit allen Profis am Dach, raten daher Berner und Pecherstorfer.

© wkoö Koordinieren und die jeweiligen Spezialisten frühzeitig einbeziehen, empfehlen Berner (r.) und Pecherstorfer.