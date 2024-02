Gewerbsmäßige Schwarzarbeit stark gestiegen

Für das abgelaufene Jahr errechnete Schneider in Österreich einen Zuwachs von 15 Prozent. Das sei das größte Plus seit 25 Jahren gewesen. Schneider, der seit Jahrzehnten die Schattenwirtschaft in Österreich und Europa berechnet, hatte ursprünglich einen noch größeren Zuwachs erwartet, aber die Abschaffung der kalten Progression und staatliche Unterstützungsmaßnahmen hätten dämpfend gewirkt.

Für heuer erwartet er ein spürbares Wachstum von 3,8 Prozent zum Vorjahr. Da die Inflation noch hoch ist und die Arbeitslosigkeit steigt, würden Pfusch und Schwarzarbeit stärker nachgefragt. Im EU-Vergleich ist die Schwarzarbeit in Österreich niedrig. Während sie hierzulande 7,5 Prozent des BIP ausmacht, sind es in Bulgarien, Kroatien und Rumänien über 30 Prozent.