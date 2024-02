Bauwirtschaft: Sozialpartner fordern Maßnahmenpaket

Die Baubranche steht massiv unter Druck. Hohe Energiepreise, hohe Lohnkosten, sinkende Aufträge und neue Kreditregelungen führen zu starken Umsatzeinbrüchen. „Wir reden bei der Baubranche von fast 23 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung, 310.000 Beschäftigten, 40.000 Betriebe. Wenn dieser Konjunkturmotor stottert, hat das massive Folgen: Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Abwärtsentwicklung, fehlender Wohnraum und weniger Sanierungen. Was wir brauchen, ist ein Baupaket – schnell, kraftvoll und einfach“, so WKO-Präsident Harald Mahrer in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bau-Holz-Gewerkschaftsvorsitzendem Josef Muchitsch. Die Baukosten stiegen seit 2020 um bis zu 35 Prozent. Zwischen 2022 und 2026 wird die Fertigstellungsquote an Wohnungen um ca. 25 Prozent zurückgehen, wenn nicht sofort gegengesteuert wird.

Die Bau-Sozialpartner schlagen folgende Handlungsfelder vor:

Eigenheimbonus von bis zu 100.000 Euro (= 20 Prozent der Investition) für das erste Eigenheim als Hauptwohnsitz

Sondermittel des Bundes für die Wohnbauförderung (für geförderten Mietwohnbau)

Entschärfung der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-VO (KIM-V)

Sanierungsbonus (nach italienischem Modell)

Vorzeitige bzw. erhöhte Abschreibemöglichkeiten für gewerbliche Errichter

Grundsätzlich braucht es frisches Geld, weil es einen Riesen-Rückstau an Bauprojekten gibt. Nicht rückzahlbare Zuschüsse wären ein geeignetes Instrument dafür. Mahrer: „Ein kraftvoller Eigenheimbonus als nicht rückzahlbarer Zuschuss für das erste eigene Haus oder Wohnung könnte direkt vom Bund kommen und dann bei der Kreditvergabe als Eigenmittel anrechenbar sein.“ Nun sei die Bundesregierung gefordert, so Muchitsch, der ebenfalls für den Grundsatz „schnell, wirksam, einfach“ bei zu setzenden Konjunkturmaßnahmen plädierte: „Den zuletzt immer wieder vernommenen Ankündigungen müssen rasch Taten folgen.“

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer unterstützt die Forderung der Sozialpartner nach einem Maßnahmenpaket vehement. Hummer: „Wir müssen jetzt an allen Schrauben drehen, um diese wichtige Branche am Laufen zu halten."