Wechsel an der Spitze der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter

Mit 1. Jänner 2024 gibt es einen Wechsel an der Spitze der oö. Tischler und Holzgestalter. Der bisherige Landesinnungsmeister-Stellvertreter Klaus Weissengruber aus Ried in der Riedmark wird neuer Landesinnungsmeister. Er folgt damit Alois Kitzberger, der über acht Jahre Spitzenvertreter der Tischler und Holzgestalter war.



Der neue Landesinnungsmeister (55) absolvierte die HTBLA Hallstatt, legte 1990 die Meisterprüfung ab und hat in den Jahren 1991 bis 1993 spezielle Betriebswirtschaftslehre an der Schweizer Hochschule St. Gallen studiert. Bereits Mitte 1987 trat er in den elterlichen Betrieb ein, im August 1999 übernahm er die Weissengruber Möbelproduktion e.U. in Ried in der Riedmark. Weissengruber ist seit 2005 in der Wirtschaftskammer u.a. im Innungsausschuss und als Vorsitzender der Lehrabschlussprüfungen aktiv. Ab 2020 war er stellvertretender Landesinnungsmeister.



Neuer Stellvertreter wird mit 1. Jänner Josef Loy, Geschäftsführer der Tischlerei Loy in Aurach am Hongar. Der Berufsgruppensprecher der Holzgestalter, Karl Mitheis, geschäftsführender Gesellschafter der Karl Mitheis GmbH & Co KG Holzwarenerzeugung aus Auberg, bleibt weiterhin Landesinnungsmeister-Stellvertreter.