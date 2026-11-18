Österreichs Wirtschaft steht vor einem umfassenden Generationenwechsel. Bis 2035 steht rund ein Viertel aller Arbeitgeberunternehmen vor einer potenziellen Übergabe. Alleine in Oberösterreich sind das 8500 Arbeitgeberbetriebe, mit denen rund 147.100 Beschäftigte verbunden sind. Wie wichtig erfolgreiche Übergaben für den Erhalt von Betrieben, Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und regionalen Wirtschaftsstrukturen sind, zeigt eine neue Studie der KMU Forschung Austria. Laut dieser sichert jede erfolgreiche Unternehmensnachfolge in Österreich im Durchschnitt 14 Arbeitsplätze und steht für rund 1,1 Mio. Euro direkte Wertschöpfung pro Jahr.

Familienexterne Nachfolge

Unternehmensnachfolgen finden dabei längst nicht mehr nur innerhalb der Familie statt, 55 Prozent der Übergaben erfolgen bereits außerhalb der Familie. Damit gewinnen die Suche nach geeigneten Nachfolgern sowie die Finanzierung der Übernahme zunehmend an Bedeutung. Die WKOÖ unterstützt Unternehmen bei diesem herausfordernden Prozess.

Frühzeitige Planung

Entscheidend für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe ist eine frühzeitige Planung. Die WKOÖ empfiehlt den Beginn der Nachfolgeplanung etwa 3 bis 5 Jahre vor der geplanten Übergabe und steht Unternehmen dabei mit zahlreichen Services und Angeboten unterstützend zur Seite. Ein neues, gemeinsames Angebot von WKÖ und Wirtschaftsministerium ist das Weiterbildungsprogramm NextGen4Austria, das künftige Nachfolger auf die Unternehmensführung vorbereiten soll. Der nächste Lehrgang dazu startet im Jänner 2027. Unter dem Motto „NextGen-Tour“ bietet die Junge Wirtschaft Oberösterreich außerdem regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Nachfolge.

Neben Leitfäden und praktischen Checklisten stellt die WKOÖ auch kostenlose Online-Planungshilfen wie den Unternehmenswertrechner oder die Nachfolgebörse zur Verfügung. Aber auch die persönliche Nachfolgeberatung oder die geförderte Begleitung durch externe Experten werden stark nachgefragt. Zentraler Ansprechpartner und Drehscheibe für Nachfolge-Interessierte ist das Gründerservice der WKOÖ.





Hilfe bei der Nachfolge

Die Hilfe der WKOÖ bei einer Unternehmensübernahme hat auch Lisa Rudelstorfer in Anspruch genommen. Vor sechs Jahren übernahm Rudelstorfer einen Friseursalon in Freistadt. Dieser heißt heute Salon Haarkultur und beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen und einen Lehrling.

Haarkultur ist mein Traum, den ich jeden Tag lebe. Die Entscheidung zur Betriebsübernahme war für mich der Beginn einer Reise und ich bin dankbar, dass ich sie gegangen bin.

Rudelstorfer war von Anfang an klar, dass sie nicht nur einen Friseursalon führen, sondern etwas Eigenes schaffen will. Einen Ort, an dem Qualität zählt, an dem sich Menschen wohlfühlen und an dem ein starkes Team gemeinsam wächst. „Haarkultur ist mein Traum, den ich jeden Tag lebe. Es ist ein Ort, an dem wir gemeinsam wachsen, uns weiterentwickeln und mit Freude arbeiten. Die Entscheidung zur Betriebsübernahme war für mich der Beginn einer Reise und ich bin dankbar, dass ich sie gegangen bin“, so Rudelstorfer.

Der Erfolg der letzten sechs Jahre als Selbständige treiben Rudelstorfer an. „Was mich dabei dabei wirklich motiviert, ist die Vision, was ich mit diesem Engagement noch alles aufbauen kann. Ich möchte jeden Tag eine bessere Version meiner selbst werden. Dafür muss ich meine Komfortzone privat und beruflich immer wieder verlassen, denn nur so ist echtes Wachstum möglich“, so Rudelstorfer. Gründern rät sie, das zu machen, wofür ihr Herz schlägt: „ Denn langfristiger Erfolg erfordert Ausdauer und das bedeutet, dass man oft bereit sein muss, etwas mehr Energie und Zeit zu investieren, als es der Durchschnitt tut.“