Geschenke sind zum Valentinstag ein wichtiger Ausdruck der Liebe

Dabei ist die Kaufbereitschaft heuer mit 62 Prozent etwa auf dem Niveau des Vorjahres (61 Prozent). 80 Prozent (Vorjahr: 85 Prozent) der Männer wollen in diesem Jahr ihre Partnerinnen beschenken, umgekehrt wollen dies 82 Prozent der Frauen machen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern und den Vorjahren übersteigt somit die Schenkungsabsicht der Frauen die der Männer. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person sind um 5 auf 60 Euro gesunken.

Nachdem vergangenes Jahr die Gesamtausgaben der Oberösterreicher bei 35 Mio. Euro lagen, ist dieser Wert 2024 zumindest nominell gleich hoch geblieben. Die Bedeutung des Valentinstags als Kaufanlass im oberösterreichischen Einzelhandel bleibt somit monetär betrachtet in etwa kons­tant. Wenig verwunderlich sind Blumen und Pflanzen mit 45 Prozent nach wie vor auf Platz 1 bei den Geschenken. Süßigkeiten, Schokoladen und Pralinen werden ebenso oft verschenkt wie im Vorjahr (42 Prozent), in mehr als jedem fünften Fall wird zu einem Gutschein für Restaurants, Kino- und Theaterbesuche oder für einen gemeinsamen Urlaub gegriffen. In jedem zehnten Fall werden jeweils Parfums und Kosmetika oder Wein und sonstige Getränke verschenkt.

Individuelle Beratung bei oö. Gärtnern und Floristen

„Es gibt wohl keine bessere Sprache, seine Gefühle zu zeigen als mit jener der Blumen“, freut sich Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der oö. Gärtner und Floristen, über Platz 1 im Geschenke-Ranking. „Unsere Blumenfachgeschäfte beraten bei der richtigen Wahl mit viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung, damit das florale Geschenk auch wirklich den Kundenwunsch trifft, Pflegetipps inklusive.“

Neben den klassischen Rosen, die sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreuen und als die Liebes-Botschafter schlechthin gelten, werden zum Valentinstag sehr gerne auch farbenfrohe Frühlingsboten wie Tulpen, Primeln, Narzissen oder Hyazinthen verschenkt. Erstmals im Jahr können sich die Konsumenten rund um den Valentinstag auch bereits über die heimischen Qualitätsprodukte der österreichischen Gärtner freuen, die nun wieder in den Handel kommen.