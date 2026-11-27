„Für den heimischen Handel ist nach nicht einfachen Vorjahren auch 2026 ein herausforderndes Jahr. Umso mehr Gewicht hat das Weihnachtsgeschäft, das für zahlreiche Handelsbetriebe über das Jahresergebnis mitentscheidend ist. Geht man nach den Zahlen der aktuellen Studie der KMU Forschung Austria, dann bringt das morgen mit dem ersten Weihnachtseinkaufssamstag offiziell anlaufende heurige Weihnachtsgeschäft einen zarten Lichtblick für viele oberösterreichische Händler im Geschäftsjahr 2026“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

Durchschnittlich 310 Euro für Geschenke



„Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die Oberösterreicher für das Weihnachtsgeschäft heuer etwas mehr Budget einplanen als im Vorjahr. Die Zahl jener Oberösterreicher, die zu Weihnachten etwas schenken, ist fast unverändert zum Vorjahr bei 90 Prozent geblieben, das entspricht rund 1,2 Millionen Personen. Dafür plant jeder Schenker mit durchschnittlich 310 Euro für Geschenke rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr ein. Hochgerechnet auf ganz Oberösterreich ergibt sich damit ein Geschenkvolumen von rund 360 Millionen Euro. Umso wichtiger ist dieses leichte Plus in einem Jahr, das vom Strukturwandel der Branche, steigenden Personalkosten und anziehenden Energiepreisen geprägt ist“, zitiert Sonntag aus der Studie.

Gutscheine sind wie im Vorjahr das am häufigsten geplantes Geschenk (32 Prozent). Dahinter folgen Spielwaren und Bekleidung/Textilien (jeweils 30 Prozent) sowie Kosmetika (29 Prozent). Etwa jeder Fünfte will Schmuck (22 Prozent) oder Bargeld (21 Prozent) verschenken, knapp jeder Fünfte Bücher (18 Prozent). Elektrogeräte und Sportartikel (je 14 Prozent) will etwa jeder Siebte kaufen. Wein (11 Prozent), Telekommunikation und Unterhaltungselektronik (je 10 Prozent), Computer/PC und Lederwaren/Schuhe (je 9 Prozent) sowie Möbel/Deko (7 Prozent) folgen auf den Plätzen der beliebtesten Geschenkoptionen. Gegenüber dem Vorjahr legen Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte mit jeweils drei Prozentpunkten am stärksten zu, am stärksten zurückgehen Gutscheine und Spielwaren um jeweils fünf Prozentpunkte.

Bei den Gutscheinen liegen jene für Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche klar voran (66 Prozent), gefolgt von Reisegutscheinen (39 Prozent) sowie Gutscheinen für Restaurantbesuche und Unterhaltung (jeweils 36 Prozent). Gutscheine für Bekleidung/Textilien (33 Prozent), Kosmetika/Parfümerie (28 Prozent), Sportartikel (19 Prozent), andere Dienstleistungen (18 Prozent) und Bücher bzw. Zeitschriften-/Zeitungsabos (16 Prozent) wählen jeweils zwischen einem Sechstel und einem Drittel der Gutscheinschenkenden.

Regionale Produkte sind gefragt

83 Prozent der Oberösterreicher wollen Weihnachtsgeschenke aus Österreich bzw. ihrer Region kaufen. Mit 87 Prozent erreicht der stationäre Handel die meisten Käufer. Die wichtigste Inspirationsquelle sind die Wünsche der Beschenkten (46 Prozent). Gut ein Drittel holt sich Tipps von Familie und Freunden (36 Prozent), gut jede vierte Person (26 Prozent) lässt sich in Geschäften vor Ort inspirieren, etwas häufiger als auf Social Media (23 Prozent) oder in Online-Shops und auf Online-Marktplätzen (22 Prozent). Werbung (13 Prozent) und KI-Anwendungen (9 Prozent) spielen eine geringere Rolle. Knapp ein Drittel (30 Prozent) verbindet mit der Weihnachtszeit das Bummeln durch weihnachtlich geschmückte Geschäfte und Straßen.

