Oberösterreich ist das energieintensivste Bundesland Österreichs. Eine sichere, leistbare und erneuerbare Energieversorgung ist deshalb eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts. „Dabei kann kein Energieträger allein den Strombedarf decken. Erst gemeinsam sorgen Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse, Gase und Speichertechnologien in Verbindung mit leistungsfähigen Stromnetzen für eine sichere Versorgung“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Windkraft ist langfristig Energiepreisbremse

Windkraft ergänzt die in OÖ stark ausgebaute Photovoltaik insbesondere saisonal und liefert auch während der Nacht Strom. Die Realisierung der bereits projektierten neuen Windparks (Sandl, Königswiesen, Kobernaußerwald und Schiffberg) und die Erweiterung der bestehenden (Sternwald und Steiglberg) mit in Summe rund 400 MW bis 2030 ist deshalb ein wichtiger Schritt für die Versorgungssicherheit Oberösterreichs. Laut einer Studie des Energieinstituts an der JKU Linz gibt es in unserem Bundesland ein Potenzial von bis zu 340 Windkraftanlagen.



„Der Ausbau heimischer erneuerbarer Energie ist langfristig eine Energiepreisbremse. Sie reduziert die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten. Ausschlusszonen gefährden Zukunftsinvestitionen am Standort und damit Arbeitsplätze, daher fordert die Europäische Union auch Beschleunigungszonen, keine Ausschlusszonen in der Erneuerbaren-Richtlinie RED III“, sagt WKOÖ-Präsidentin Hummer.



OÖ muss bei Windkraft aufholen

Die Dimension des Aufholbedarfs wird deutlich, wenn man die Entwicklung von Photovoltaik und Wind gegenüberstellt: Selbst wenn die geplanten Windkraftprojekte in OÖ realisiert werden, wird die installierte Windleistung im Jahr 2030 noch niedriger sein als die installierte PV-Leistung im Jahr 2020. Das zeigt: Der Ausbau der Windkraft muss deutlich beschleunigt werden.



„Jede Störung im globalen Energiemarkt trifft Oberösterreich härter als andere. Mit dem höchsten Gaspreis seit über drei Jahren – und doppelt so hoch wie noch letztes Jahr – machen wir uns wirtschaftlich abhängig von fossilen Importen. Dieses Risiko können wir nicht mehr länger eingehen. Der Ausbau der Windkraft bedeutet regionale Wertschöpfung, Unabhängigkeit und stabile Preise. Wir müssen unsere Potenziale im Norden und Osten des Landes endlich nutzen, statt auf unsichere Importe zu setzen.“



