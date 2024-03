Schwierige Lage im Wohnbau

Konkret manifestierte sich diese Gemengelage in der Wohnbaubilanz 2023, die Wohnbaulandesrat LH-Stv. Manfred Haimbuchner präsentierte. Demnach wurde im abgelaufenen Jahr in Oberösterreich der Bau von 3342 Wohneinheiten gefördert. Das waren knapp 500 weniger als 2022 mit 3828 Wohneinheiten und um über 1050 als 2019 (4398 Einheiten). In der Vorjahresstatistik waren die geförderten Mietwohnungen mit 2311 Stück ein Ausreißer nach oben. Laut Haimbuchner lag diese positive Entwicklung am mit Bauträgern und Bauwirtschaft erarbeiteten oö. Plan für leistbaren Wohnraum im mehrgeschoßigen Wohnbau. Dieser Plan gilt auch 2024.

Kräftige Rückgänge mussten hingegen bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen hingenommen werden. Gefördert wurden 216 Eigentumswohnungen und 759 Eigenheime. Gegenüber dem Jahr davor waren das massive Einbrüche von fast zwei Drittel respektive einem Drittel. Als Gründe für diese Negativentwicklung nannte Haimbuchner die KIM-Verordnung, aber auch die allgemein unsichere Wirtschaftslage. 2010 nahmen noch 3000 und 2012 rund 2500 Häuslbauer ein Wohnbaudarlehen vom Land in Anspruch. Das Wohnbaubudget betrug 2023 320,3 Mio. Euro (2022: 322,2 Mio.). Ausbezahlt wurden 158,5 Mio. Euro Förderungsdarlehen und 53,7 Mio. Wohnbeihilfen.