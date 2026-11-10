Abmahnwelle wegen Musiknutzung auf Social-Media

Im Unternehmensalltag können rasch Fehler wie diese passieren: Ein kurzes Video wird für Plattformen wie Instagram, Reels, YouTube, YouTube Shorts oder TikTok produziert, schnell noch die passende Hintergrundmusik ausgewählt und schon ist der Beitrag online. Dabei wird leicht übersehen, dass man für die gewerbliche Nutzung von Musik sogenannte Lizenzrechte erwerben muss, sofern die Musik nicht ausdrücklich als rechtefrei gekennzeichnet ist.

Hohe Strafzahlungen können drohen

Wer ein solches Musikstück dennoch verwendet, begeht eine Urheberrechtsverletzung und setzt sich dem Risiko aus, vom Rechteinhaber abgemahnt zu werden. Solche Abmahnungen sind oft mit Strafzahlungen von mehreren tausend Euro verbunden, die für manche Betriebe existenzgefährdend sein können. Gerade aktuell sind verstärkt Betriebe mit einer Abmahnwelle durch diverse Rechteinhaber geschützter Musikstücke konfrontiert. Diese richten sich vorwiegend gegen gewerblich genutzte Social-Media-Profile. Selbst wenn Personen auf ihrem vermeintlich privaten Social-Media-Account für ihr Unternehmen werben, Produkte vorstellen oder auf sonstige Weise einen Bezug zu ihrem Unternehmen herstellen, wird rechtlich bereits von einer gewerblichen Nutzung ausgegangen und es gelten die gleichen Regeln wie für einen Unternehmensaccount.

Vorabkontrolle und Prävention

Soll nun ein Musikstück für einen Social-Media-Beitrag verwendet werden, ist unbedingt vorher zu prüfen, ob es lizenzfrei ist und damit auf Social Media verwendet werden darf. Im Zweifel ist immer davon auszugehen, dass jedes Musikstück urheberrechtlich geschützt und kostenpflichtig ist. Grundsätzlich gilt: Wenn man für einen Social-Media-Post Musik verwenden will, ist entweder eine Lizenz zu erwerben oder man greift auf rechtefreie Musik – meist gekennzeichnet durch RF (Royalty-Free) – zurück. Wenn bei bestehenden Social-Media-Beiträgen nicht mehr nachvollziehbar ist, ob urheberrechtlich geschützte Musik verwendet wurde, empfiehlt es sich, die Audiospur vorübergehend zu entfernen, bis die rechtliche Situation abgeklärt ist. Alternativ bieten mehrere Unternehmen Tools an, womit der Social-Media-Account auf die Verwendung urheberrechtlich geschützter Musikstücke geprüft werden kann.

Vorgehensweise bei erfolgter Abmahnung

Für den Fall, dass man bereits eine Abmahnung erhalten hat, wird empfohlen, zunächst sämtliche Beweise zu sichern. Es ist zu dokumentieren, wie lange das Musikstück öffentlich war und wie viele Zugriffe darauf erfolgt sind. Danach sollte der Social-Media-Beitrag umgehend gelöscht werden. Wenn tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, kann man über die Bereitstellungsdauer und die Zugriffszahlen bei außergerichtlichen Vergleichsgesprächen oder Gerichtsverfahren eine Kostenreduktion argumentieren. Ebenso muss man auf die in der Abmahnung angeführten Fristen achten, bei deren Verstreichen eine Klage eingebracht werden kann.

