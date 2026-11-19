„Das große Ausstellerinteresse zeigt, dass das Thema Fachkräfte und Nachwuchsgewinnung bei den Unternehmen nach wie vor ganz oben auf der Agenda steht. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass in den kommenden Jahren mit einer massiv steigenden Zahl an Pensionierungen der Babyboomer-Generation zu rechnen ist. Dadurch gehen auch viele erfahrene Fachkräfte verloren. In dieser Situation bietet die BIM für Aussteller die einzigartige Gelegenheit, sich an vier Messetagen rund 30.000 vorwiegend jugendlichen Besuchern als attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber zu präsentieren“, betont WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller zur Eröffnung der Messe, die von 19. bis 22. November im Messezentrum Salzburg stattfindet.

Und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ergänzt: „Jeder junge Mensch hat Talente, Stärken und Träume. Entscheidend ist, dass wir ihnen die Möglichkeiten geben, diese zu entdecken, um ihren eigenen Weg zu gehen. Genau hier setzt die BIM an. Sie macht die Vielfalt an Ausbildungs- und Berufswegen erlebbar und bietet direkte Einblicke in die Praxis. Um die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, muss man auch wissen, welche Chancen offenstehen. Die BIM bietet dafür eine hervorragende Plattform und zeigt eindrucksvoll, wie viele Möglichkeiten jungen Menschen in unserem Bundesland offenstehen. Deshalb steht das Land Salzburg aus voller Überzeugung hinter dieser wichtigen Messe.“

© WKS/Neumayr

Image der Lehre auf hohem Niveau

Für die Wirtschaftskammer Salzburg ist die Sicherung des Fachkräftenachwuchses eine der zentralen Aufgaben. „Das beginnt bei der klassischen Berufsinformation bzw. Bildungsberatung, wie sie hier in vorbildlicher Weise auf der BIM oder in unserem Talente-Check bzw. in unserer neuen Berufserlebniswelt passiert. Daran angeschlossen sind unsere vielfältigen Angebote in der Berufsausbildung – von der klassischen Lehre über Lehre mit Matura bis zur Lehre nach der Matura. Abgerundet werden die Bemühungen durch Werbemaßnahmen, wie die Kampagne ‚Lehre kennt kein Limit‘ oder die Wahl zum Lehrling des Monats bzw. Jahres“, sagt Buchmüller weiter.

Diese vielfältigen Initiativen wirken sich auch imagefördernd für die Lehre aus, was eine großangelegte Studie bestätigt hat. Beim „Salzburger Lehrlingsreport 2025“ wurden fast 1.500 Lehrlinge befragt und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: 80% der Befragten schätzen das Image der Lehre positiv bzw. sehr hoch ein. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit ihrem Lehrberuf gaben 75% an, mit ihrer Wahl „sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“ zu sein. Darüber hinaus zeigen sich die Befragten ausgesprochen optimistisch: 88% der Lehrlinge blicken mit Zuversicht in ihre berufliche Zukunft – sowohl was ihren Lehrberuf als auch ihre Branche betrifft. In Summe entscheiden sich jedes Jahr über 40% der Salzburger Pflichtschulabsolventen für eine „Karriere mit Lehre“. Der Österreichschnitt liegt hier bei 35%. „All das sind starke Signale für den nachhaltigen Erfolg der Ausbildungsform Lehre“, unterstreicht WKS-Präsident Buchmüller.

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Lehrstellen-Finder: Der Weg zum passenden Lehrberuf

Welche Betriebe in der Region bilden Lehrlinge aus? Bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz ist der neue Lehrstellen-Finder der WKS die zentrale Anlaufstelle. Dort finden Jugendliche und deren Eltern eine Übersicht über Lehrbetriebe in Stadt und Land Salzburg sowie über jene Unternehmen, die aktuell offene Lehrstellen oder Schnupperplätze anbieten. „Der Lehrstellen-Finder ist in dieser Form einzigartig und rundet das breite Berufsinformations- und Berufsorientierungsangebot der Wirtschaftskammer Salzburg ab“, erklärt Lukas Mang, Leiter der Stabstelle Bildung in der WKS.

Der Lehrstellen-Finder verbindet zwei wichtige Informationen: Er listet die Lehrbetriebe Salzburgs auf und zeigt gleichzeitig, welche davon zum Zeitpunkt der Suche tatsächlich Ausbildungsplätze oder Möglichkeiten zum Schnuppern anbieten. Damit lässt sich die Suche gezielt auf aktuelle Angebote und bestimmte Regionen oder Orte eingrenzen. Die übersichtliche Gestaltung und die einfache Bedienung erleichtern den Zugang zu den Informationen.

Ein Schnupperplatz bietet die Möglichkeit, einen Beruf und den Arbeitsalltag in einem Unternehmen kennenzulernen. Jugendliche können dadurch herausfinden, ob ihre Vorstellungen mit der beruflichen Praxis übereinstimmen. Der Lehrstellen-Finder hilft dabei, passende Angebote zu entdecken und mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen.

Hinter der Plattform steht die WK Salzburg. Die Datenbank wird durch die Lehrbetriebe selbst mit aktuellen Angaben zu offenen Lehrstellen und Schnupperplätzen ergänzt.

BIM: Ausprobieren steht im Vordergrund

Bei der 36. BIM kann man an vier Messetagen in die Welt der beruflichen Aus- und Weiterbildung eintauchen und bei zahlreichen Informations- und Probierstationen seinen Interessen und Eignungen auf den Grund gehen. Eine gute Möglichkeit, in die verschiedenen Berufsfelder hineinzuschnuppern, bieten die „Lehre-Info-Touren“, die die vielfältigen Messebereiche präsentieren. Die Palette reicht von Bauen und Wohnen über Technik und Mobilität bis hin zu Körper und Lebensmittel. Begleitet von Guides lernt man in kurzer Zeit die spannendsten Aspekte ausgewählter Branchen kennen. Parallel dazu hat man bei der „Bewerbungsstraße“ die Möglichkeit, begleitet von Experten alle wichtigen Schritte zu einer erfolgreichen Bewerbung zu absolvieren - inklusive Check der Bewerbungsunterlagen und Erstellung eines Bewerbungsfotos.

© WKS/Neumayr

Daneben steht an vielen Ständen der Aussteller das praktische Ausprobieren im Vordergrund. „Wie in der Vergangenheit können Besucher an mehreren Ständen kleine Werkstücke fertigen und mit nach Hause nehmen. Lehrlinge bzw. Lehrlingsverantwortliche von Betrieben stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite und geben auch Einblicke in den Berufsalltag“, erläutert Mang. Dieses Hineinschnuppern steht beispielsweise bei den Bauberufen im Mittelpunkt, wo die Besucher ein BIM-Modellhaus selbst konstruieren können. Oder auch bei der Mitmachstation „Watt-Champion“, wo Interessierte selbst Strom erzeugen und den Energieverbrauch verschiedener Geräte kennenlernen können.

Abgerundet wird die Messe durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen zu Themen wie Berufswahl oder Green Planet sowie Modenschauen und Stylingshows.





Die BIM ist eine gemeinsame Veranstaltung von Wirtschaftskammer, Land und AMS Salzburg, der EUREGIO Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, der Bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber sowie dem Messezentrum Salzburg.





Bilddownload: © WKS/Neumayr

Foto 1: Bei der BIM-Messeeröffnung (v. l.): Messezentrum-Geschäftsführer Alexander Kribus, WKS-Präsident Peter Buchmüller, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, AMS-Landesgeschäftsführerin Julia Kröll, Florian Benz, Bayerische M+E-Arbeitgeber, Euregio-Vizepräsident Norbert Meindl.

Foto 2: Erste Impressionen von der BIM 2026.

Foto 3: Erste Impressionen von der BIM 2026.

Foto 4: Erste Impressionen von der BIM 2026.

