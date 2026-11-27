1. Unterstützung in Lehrlingsfragen

Auch im beruflichen Kontext kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen, und auch die Ausbildung von Jugendlichen kann sich mitunter zu einer komplexen Aufgabe auswachsen. Gerade weil Mitarbeiter ein sehr wichtiger Baustein für jeden Betrieb sind und Arbeitsverhältnisse nicht gleich beim ersten Gegenwind aufgelöst werden sollten, bietet Lehre.Fördern ein Lehrbetriebscoaching an. „Bei Problemen oder Konflikten können sich betroffene Lehrbetriebe bei uns melden und dafür auf einen Pool von Beratern zugreifen, die in den Betrieb kommen und gemeinsam mit allen Betroffenen einen Lösungsvorschlag erarbeiten“, erläutert Dr. Axel Lohinger von der Lehrlingsförderstelle der WKS.

Das Lehrbetriebscoaching ist für Betriebe geeignet, die bereits ausbilden oder in naher Zukunft die Ausbildung von Lehrlingen planen. Das Coaching ist ein österreichweites und kostenloses Angebot für Lehrbetriebe, das mit anderen Förderungen optimal kombinierbar ist. Die qualifizierten Coaches unterliegen der Schweigepflicht und arbeiten neutral und vertraulich im Dienste der Lehrbetriebe.



2. Lehrverhältnis gerettet

Aufgrund schulischer Schwierigkeiten war ein Lehrverhältnis gefährdet. Der Coach von „Lehre statt Leere“ fand im Gespräch mit dem Lehrling die Gründe für die schulischen Probleme und setzte geeignete Maßnahmen. Diese zeigten Wirkung, der Lehrling erhielt eine neue Chance und das Lehrverhältnis wurde zur Zufriedenheit beider Seiten fortgesetzt.

3. Spannungen im Betrieb abgebaut

Kulturkonflikte und Eifersüchteleien waren die Gründe, warum bereits Kunden Spannungen in einem Lehrbetrieb wahrgenommen hatten. Da war schnelle Hilfe gefragt. Im Erstgespräch wurde die Ist-Situation mit folgendem Ergebnis analysiert: Es ist notwendig, einerseits mehr Verständnis und Toleranz im Team zu entwickeln und andererseits die Führungsrolle zu reflektieren. Der Coach von „Lehre statt Leere“ führte Einzel- und Gruppengespräche mit den Teammitgliedern durch und man kam zur Erkenntnis, dass kulturelle Vielfalt eine Chance und keine Gefahr bedeutet. Zudem wurden die erforderlichen Fähigkeiten für die Führungskraft im Umgang mit Jugendlichen gestärkt.

4. Attraktiver Lehrbetrieb

Auch kleine Unternehmen können sich als attraktive Lehrbetriebe positionieren. Mithilfe des Coachings und engagierten Mitarbeitern wurde ein solches Konzept erarbeitet, wie Kompetenzen vermittelt werden. Leistbare Benefits für die Mitarbeiter wurden diskutiert und mögliche Förderungen für den Lehrbetrieb recherchiert. Darüber hinaus entwickelte man einen Recruiting-Leitfaden, der bei der Auswahl von Lehrlingen unterstützen soll.

5. Lehrlingscoaching in heiklen Situationen

Als Pendant dazu gibt es das Lehrlingscoaching, bei dem sich Lehrlinge im Rahmen ihrer Ausbildung über „Lehre statt Leere“ an Berater wenden können, um in schwierigen Lebenslagen Unterstützung zu finden.

