EnerCube schafft Platz für weiteres Wachstum

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Die neue Unternehmenszentrale von EnerCube entsteht auf einem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nähe des jetzigen Standorts. Geplant sind neben 1.000 Quadratmetern Bürofläche auch 2.000 Quadratmeter, die für Prototypenbau, Vorserienfertigung, Entwicklung und für das Lager reserviert sind. „EnerCube zeigt, wie viel Innovationskraft in österreichischen Startups steckt: Mit vorgefertigten Heizzentralen wird moderne Wärmepumpentechnologie auch dort einsetzbar, wo der Umstieg bisher schwierig war“, betonte die für Energie, Startups und Tourismus zuständige Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) beim Spatenstich. „Dass EnerCube in Österreich bleibt, ist ein starkes Signal für den Innovations- und Wirtschaftsstandort und zeigt, wie aus guten Ideen konkrete Lösungen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze entstehen.“

Wärmewende wird vorangetrieben



Das Start-up investiert laut eigenen Angaben einen hohen einstelligen Millionenbetrag in sein neues Headquarter. Die Bauarbeiten sollen im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden. „Wir schaffen Platz für weiteres Wachstum und bringen unser Team unter einem Dach zusammen. Das macht es leichter, neue Innovationen zu entwickeln, zu erproben und in die Umsetzung zu bringen“, sagt David Riedl, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von EnerCube. „Die kurzen Wege werden es uns ermöglichen, neue Lösungen effizienter zur Marktreife zu bringen und die Dekarbonisierung großer Gebäudebestände weiter voranzutreiben“, ergänzt Mitgründer und Co-Geschäftsführer Laurenz Sutterlüty.

© Kathrin Gollackner Fotografie Spatenstich mit Politprominenz (v. l.): Andres Kutter (Baufirma Goldbeck Rhomberg), Bgm. Wolfgang Wagner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, David Riedl (EnerCube), Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Laurenz Sutterlüty (EnerCube), und LAbg. Markus Maurer.

EnerCube entwickelt und produziert seit 2023 vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen. Alle erforderlichen Komponenten – also Wärmepumpen, Heiztechnik, Steuerung und Schallschutz – sind in einem quaderförmigen Container verbaut, der im Freien aufgestellt wird. Die sogenannten Cubes können bestehende Öl- bzw. Gasheizungen ersetzen.

© Kathrin Gollackner Fotografie Die EnerCube-Gründer und -Geschäftsführer Laurenz Sutterlüty (links) und David Riedl.

Die Nachfrage wächst rasant: Im vergangenen Jahr schaffte EnerCube das Kunststück, den Umsatz gegenüber 2024 zu verdreifachen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das neue Headquarter wird Platz für 70 Arbeitsplätze (40 in der Verwaltung und 30 in den Bereichen Lager und Produktion) bieten.