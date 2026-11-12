Salzburgs Wirtschaft setzt auf Zentral- und Südosteuropa

Das Exportforum Zentral- und Südosteuropa wurde vom Bereich Handelspolitik und Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Salzburg gemeinsam mit zwölf Wirtschaftsdelegierten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ. Die Expertinnen und Experten betreuen insgesamt 20 Staaten der Region und standen für individuelle Gespräche zur Verfügung.

In rund 100 bilateralen Beratungsgesprächen wurden Salzburger Unternehmen zu Fragen der Internationalisierung, zu Export- und Importaktivitäten, Finanzierungsmöglichkeiten sowie zu konkreten Marktchancen in Zentral- und Südosteuropa beraten.

Ergänzend informierten Expertinnen und Experten über die Finanzierungs- und Absicherungsinstrumente der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) sowie über die Fördermöglichkeiten der Internationalisierungsoffensive go-international. Das große Interesse verdeutlichte einmal mehr die hohe Exportorientierung der Salzburger Wirtschaft. Die Bandbreite der teilnehmenden Unternehmen reichte von Klein- und Kleinstbetrieben bis hin zu Weltmarkt- und Technologieführern.

Dynamische Wachstumsregion

Zentral- und Südosteuropa zählt zu den dynamischsten Wachstumsregionen im wirtschaftlichen Umfeld Salzburgs. Die Bedeutung der Region für die Salzburger Exportwirtschaft zeigt sich auch in den aktuellen Außenhandelszahlen: Tschechien ist mit einem Exportvolumen von rund 875 Millionen Euro der drittwichtigste Exportmarkt Salzburgs, gefolgt von Ungarn mit 741 Millionen Euro und der Slowakei mit 437 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelten sich Bulgarien mit einem Plus von 14,6 Prozent sowie Litauen mit einem Zuwachs von 21,6 Prozent. Zu den gefragtesten Märkten des Exportforums zählte Serbien. Der Westbalkanstaat entwickelt sich zunehmend zu einem interessanten Zielmarkt für Salzburger Exporteure.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es für Unternehmen entscheidend, im Export von Gütern und Dienstleistungen möglichst breit aufgestellt zu sein. Eine ausgewogene internationale Marktabdeckung schafft Stabilität und eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten. Insbesondere die Staaten des Westbalkans bieten für Salzburger Unternehmen vielfältige Chancen und großes Entwicklungspotenzial“, betont Thomas Albrecht, Leiter des Bereichs Handelspolitik und Außenwirtschaft der WKS

Mit dem Exportforum unterstreicht die Wirtschaftskammer Salzburg die Bedeutung einer professionellen Exportberatung und des direkten Zugangs zu den internationalen Expertinnen und Experten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Die zahlreichen Gespräche zeigten, dass Salzburger Unternehmen sowohl neue Märkte erschließen als auch bestehende Exportaktivitäten gezielt ausbauen wollen.





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Foto: Zwölf Wirtschaftsdelegierte der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA standen gestern in der WKS für Beratungsgespräche mit Salzburger Unternehmern zur Verfügung. Im Bild: Philipp Schramel, der Wirtschaftsdelegierte in Ungarn.