Handel hofft auf stabiles Weihnachtsgeschäft

Rund 430.000 Salzburger:innen – das sind 89% der Bevölkerung ab 15 Jahren – haben heuer vor, zu Weihnachten Familienangehörige und Freunde zu beschenken. 18% werden dafür voraussichtlich weniger Geld als im Vorjahr ausgeben, fast doppelt so viele, nämlich 35%, sehen aber keinen Grund, ihr Einkaufsverhalten zu ändern. Das geht aus einer Online-Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der WK Salzburg hervor. "Obwohl der Anteil der Kaufwilligen leicht zurückgegangen ist – er betrug im Vorjahr noch 91% –, ist die Kaufbereitschaft im Wesentlichen stabil“, betont Projektleiter Wolfgang Ziniel.



Die durchschnittlichen Ausgaben für Weihnachtseinkäufe gehen laut der Umfrage im Vergleich zu 2022 von 330 € auf 320 € pro Person zurück. "Auch das Weihnachtsgeschäft bleibt nicht von der allgemeinen Konjunkturentwicklung und von der Teuerungswelle der vergangenen Monate verschont. Nach einem Anstieg im Vorjahr zeichnet sich heuer eine Seitwärts- bzw. eine leichte Rückwärtsbewegung bei den Ausgaben ab“, meint KommR Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg. "Ich gehe davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft auch heuer ein wichtiger und relativ stabiler Umsatzfaktor für den Salzburger Handel sein wird. Die 140 Mill. €, die 2022 erwirtschaftet wurden, dürften aber aus heutiger Sicht nicht ganz erreicht werden“, sagt Rinnerthaler.



Kein optimaler Start



Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor seien die von der Gewerkschaft angekündigten Warnstreiks. "Die Arbeitgeber haben in den Kollektivvertragsverhandlungen ein attraktives Angebot gemacht. Dass die Gewerkschaft nun in einer ohnedies schwierigen Situation für den Handel Streiks vom Zaun brechen möchte, ist für den Start in das Weihnachtsgeschäft alles andere als optimal“, kritisiert Rinnerthaler.

© Expa Pictures/JFK "Für den Sportartikelhandel war der Wintereinbruch in den vergangenen Tagen sehr wichtig“, sagt Gremialobmann Christoph Bründl.

Christoph Bründl blickt dem Weihnachtsgeschäft trotz aller Widrigkeiten „grundsätzlich positiv“ entgegen. Er ist Obmann des Landesgremiums Salzburg des Handels mit Mode und Freizeitartikeln und Geschäftsführer von Bründl Sports. "Für den Sportartikelhandel war der Wintereinbruch in den vergangenen Tagen sehr wichtig, und auch bei den Modehändlern überwiegt die Zuversicht“, betont Bründl. Minimalziel sei das Erreichen der Vorjahresumsätze.



© Via Venty Im Damenmodegeschäft „Via Venty“ von Brigitte und Tina Hirschegger (v. l.) ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen.

"2022 war das Weihnachtsgeschäft für uns sehr gut. Wenn wir wieder auf dieses Ergebnis kommen, sind wir zufrieden“, meint auch Modehändlerin Brigitte Hirschegger. In ihrer Boutique "Via Venty“ in der Stadt Salzburg ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen. „Von Kaufzurückhaltung ist nichts zu spüren. Die Kund:innen, die zu uns kommen, wollen sich etwas leisten“, erklärt Hirschegger, die das Damenmodegeschäft gemeinsam mit ihrer Tochter Tina führt. Sie ist auch für die kommenden Wochen optimistisch: „Die Stimmung ist gut, und in der Stadt ist sehr viel los.“

"Für den Spielwarenhandel ist der Advent die wichtigste Zeit des Jahres“, betont Alois Oedl. Er ist nicht nur Obmann-Stv. des Landesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels, sondern führt auch das älteste Spielwarenfachgeschäft Österreichs. Die wenigen noch verbliebenen Spielwarenhändler hätten aktuell mit Aktionsangeboten von branchenfremden Anbietern wie Supermärkten und Diskontern zu kämpfen, klagt Oedl. Der Fachhandel sei aber nach wie vor gefragt. "Die Leute wissen, dass die Auswahl sehr groß ist und sie bei uns alles bekommen.“ In seinem Geschäft in Hallein sei es bis Ende November noch recht ruhig gewesen. "Jetzt geht es aber los, und der große Ansturm kommt dann erfahrungsgemäß ab Mitte Dezember.“

© Oppeneiger Die Spielwarenhändler Eva und Daniel Oppeneiger rechnen mit gleich hohen Umsätzen wie in den vergangenen Jahren.

Oedls Branchenkollege Daniel Oppeneiger rechnet mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft. "In unserem Geschäft waren die Dezemberumsätze in den vergangenen fünf Jahren annähernd gleich hoch. Wir gehen davon aus, dass es auch heuer keine Ausreißer nach oben oder unter geben wird“, meint der Spielwarenhändler aus Radstadt. Aktuell sei allerdings eine gewisse Kaufzurückhaltung zu bemerken. "Die Frequenz ist da, die Kund:innen wollen aber nicht mehr so viel Geld ausgeben.“



3,4 Millionen Packerl landen unterm Christbaum



Laut der Umfrage der KMU Forschung Austria haben die Salzburger:innen vor, im Schnitt acht Geschenke zu kaufen. Insgesamt werden also gut 3,4 Millionen Packerl unter den Christbäumen liegen. 36% beabsichtigen, ihre Liebsten diesmal mit Kleidung bzw. Textilien zu beschenken. Dahinter folgen in der Rangliste der beliebtesten Weihnachtsgeschenke Gutscheine (34%), Spielwaren (33%), Kosmetika (27%) sowie Bargeld (22%).



Gekauft werden die Geschenke vorzugsweise bei stationären Händlern in der Nähe des Wohnortes. Dahinter liegen gleichauf Geschäfte in Orts- oder Stadtzentren, Einkaufsstraßen sowie Shoppingcenter. 58% der Konsument:innen geben an, ihre Geschenke zumindest zum Teil im Internet zu bestellen. Im Schnitt werden dafür rund 50 € ausgegeben. "Weihnachten ist aber nach wie vor ein Fest für den stationären Handel“, betont Spartenobmann Rinnerthaler. „Der Online-Anteil, der in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gestiegen ist, stagniert. Dennoch schmerzt uns jeder Euro, der zu einem ausländischen Internetgiganten wandert.“

Late Shopper werden weniger

Der Anteil der sogenannten Late Shopper, die ihre Geschenke erst in der zweiten Dezemberhälfte kaufen wollen, ist gegenüber dem Vorjahr von 19% auf 17% gesunken. 37% der Salzburger:innen planen, ihre Weihnachtseinkäufe in der ersten Dezemberhälfte zu erledigen. Immerhin 31% haben sich das bereits für die zweite Novemberhälfte vorgenommen.