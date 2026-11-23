„Das tolle Besucherergebnis ist für uns als BIM-Initiator eine Bestätigung dafür, dass intensive Bildungsinformation notwendig ist und von den Menschen auch entsprechend angenommen wird“, sagt WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller. Der Grund für den Erfolg der Messe ist laut Buchmüller dem besonderen Einsatz der knapp 200 BIM-Aussteller zuzuschreiben: „Zum einen werden die Stände jedes Jahr sehr attraktiv gestaltet, zum anderen wird anhand praktischer Demonstrationen und Vorführungen mit enormem Engagement darüber informiert, worauf es bei den jeweiligen Berufen bzw. Bildungsmöglichkeiten ankommt.“ Viele Mitmachstationen haben zum Hineinschnuppern und Ausprobieren angeregt und den Besuchern wichtige Einblicke in die Berufswelt gewährt. Lehrlinge und Ausbilder standen bei Fragen Rede und Antwort.

© WKS/Neumayr Bei den geführten BIM-Info-Touren wurden 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt.

Was bei der heurigen Messe wieder aufgefallen ist, war die hohe Qualität im Beratungsprozess sowie die mit 1.500 Teilnehmern hervorragend gebuchten geführten Info-Touren durch unterschiedliche Berufsbereiche (Lehre-Tour, Industrie-Tour, Tourismus-Tour). Auch die BIM-Bewerbungsstraße mit Tipps zur erfolgreichen Bewerbung wurde rege angenommen. „Die Aussteller waren mit der Resonanz der Besucher äußerst zufrieden. Vor allem das lebhafte Interesse des zumeist jugendlichen Messepublikums sowie die Qualität bzw. Intensität der Gespräche haben hervorgestochen“, betont BIM-Cheforganisator Lukas Mang von der WKS. Auch das Rahmenprogramm auf der BIM-Bühne mit Vorträgen, Diskussionen und Showeinlagen wurde von den Besuchern bestens angenommen.

Für die BIM im kommenden Jahr steht der Termin bereits fest: 18. bis 21. November 2027.



Bilddownload: © WKS/Neumayr

Foto 1: Viele Stände von Unternehmen oder Berufsgruppen haben die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren eingeladen.

Foto 2: Impression der 36. Berufsinfo-Messe Salzburg.

Foto 3: Bei den geführten BIM-Info-Touren wurden 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt.

Foto 4: Impression der 36. Berufsinfo-Messe Salzburg.

Foto 5: Impression der 36. Berufsinfo-Messe Salzburg.

Foto 6: Impression der 36. Berufsinfo-Messe Salzburg.

Foto 7: Impression der 36. Berufsinfo-Messe Salzburg.