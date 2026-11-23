Künstliche Intelligenz ist bereits in vielen Bereichen der Arbeitswelt angekommen. Die Anwendungen reichen von stilistischen Verbesserungen von Korrespondenz durch Large Language Models (LLM) wie GPT oder Claude über die Aufnahme und Protokollierung von Besprechungen bis zu Kunden-Chatbots. Doch wie bringt man KI mit dem strengen Datenschutz in der EU in Einklang? Darüber sprach Univ.-Prof. Dietmar Jahnel: „Jeder, der KI einsetzt, ist automatisch Betreiber. Laut Gesetz sind Unternehmen dazu verpflichtet, Grenzen des Gebrauchs festzulegen, Schulungen anzubieten und die Anwendung an eigenen Fällen zu beschreiben.“

Wichtig ist etwa, dass man bei der KI-Bearbeitung von Texten sensible Daten weglässt oder vor Besprechungen die Teilnehmer über die Aufzeichnung informiert. „Lässt man etwa sensible Firmen- oder Kundendaten bei der KI-Bearbeitung im Dokument, landen sie sofort beim Anbieter in den USA“, so Jahnel.

Über die Auswirkungen des Netz- und Informationssicherheitsgesetzes (NISG) sowie über Cybersicherheit sprachen schließlich noch Experten der Rechtsanwaltskanzlei Saxinger. Von NISG sind in Österreich rund 5.000 Unternehmen hauptbetroffen, in den folgenden Lieferketten sind es bis zu 80.000 Firmen. „Cybersicherheit ist Chefsache“, so Gregor Haidenthaler von Saxinger. NIS-2 verpflichtet zu einer Registrierung mit Jahresende.

Die NISG-Sektoren nach Kritikalität:

Sektor 1 (hohe Kritikalität): Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheitswesen, Trinkwasser, Abwasser, Digitale Infrastruktur, Verwaltung von IKT-Diensten, Öffentliche Verwaltung, Weltraum



Sektor 2 (sonstige kritische Sektoren): Post- und Kurierdienste, Abfallbewirtschaftung, Produktion, Herstellung und Handel mit chemischen Stoffen, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmittel, Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Anbieter digitaler Dienste

Checkliste für betroffene Einrichtungen: