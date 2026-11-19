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Atomic ist der größte Skihersteller der Welt. Das Unternehmen produziert pro Jahr mehr als eine halbe Million Alpinski – den Großteil davon am Firmensitz in Altenmarkt im Pongau, wo fast 1.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte wurde maßgeblich von Wolfgang Mayrhofer geprägt. Der Atomic-Präsident zieht sich Ende des Jahres aus dem operativen Geschäft zurück. Er bleibt der Skiindustrie aber als Berater erhalten. Die Zukunftsaussichten der Wintersportbranche beurteilt Mayrhofer positiv.

Herr Mayrhofer, Sie sind seit fast 20 Jahren Geschäftsführer von Atomic. Wie hat sich die Skiindustrie in dieser Zeit verändert?

Der Markt ist bei weitem nicht mehr so groß wie früher. Vor 20 Jahren wurden weltweit noch etwa 5,7 Millionen Paar Alpinski pro Jahr produziert, heute sind es gut 3,3 Millionen. Die erfolgreichen Skifirmen haben darauf reagiert und ihr Produktportfolio erweitert. Wir hatten zum Beispiel vor zehn Jahren noch keine Skihelme und keine Skibrillen. Jetzt umfasst unser Portfolio alles, was mit Skifahren zu tun hat.

Das heißt, Atomic ist längst kein reiner Skihersteller mehr.

So ist es. Wir haben mittlerweile in den drei Kernbereichen Ski, Skibindungen und Skischuhe die führende Marktposition inne. Das sind auch die Bereiche, wo wir viel investieren, weil wir die Innovationsführerschaft brauchen. Am schnellsten wachsen wir bei Helmen und Skibrillen. Da haben wir den Ehrgeiz, ebenfalls in die Nummer-eins-Position zu kommen. Wir verkaufen pro Jahr 450.000 Helme und 250.000 Brillen. Das sind tolle Zahlen. Seit dem Vorjahr beschäftigen wir uns auch mit Skibekleidung. Wir haben prominente Markenbotschafter wie die Ex-Skirennläufer Hermann Maier und Benni Raich und ich bin davon überzeugt, dass auch das Bekleidungsprogramm gut funktionieren wird.

© Atomic Wolfgang Mayrhofer bleibt der Ski­industrie erhalten. Er wird den Atomic-Eigentümer Amer Sports beraten.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren schon besser. Spüren Sie das auch?

Nein, wir sind in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Das heißt aber nicht, dass auch der Markt wächst. Der Markt stagniert, aber wir gewinnen Marktanteile dazu. 2025 war für uns mit einem Umsatz von 330 Mill. € ein absolutes Rekordjahr. 2026 werden wir noch besser abschneiden. Atomic hat ein tolles Produktportfolio. Die Ertragssituation ist nachhaltig profitabel, wir verdienen seit Jahren Geld und es wird auch heuer Gewinne geben.

Atomic produziert pro Jahr gut 500.000 Paar Ski. Wie viele davon verkaufen Sie in Österreich?

Wir machen ungefähr 15% des Umsatzes im Inland. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den verschiedenen Produktkategorien. Der Langlaufmarkt ist in Österreich deutlich kleiner als in Skandinavien, dafür ist hier der Markt für Helme und Skibrillen wesentlich größer. Der Mietmarkt ist hierzulande ebenfalls deutlich größer als zum Beispiel in Deutschland.

Die Cashcow ist aber der Export?

Das ist richtig. 85% unserer Produkte gehen in den Export. Die USA sind nach Österreich der größte Einzelmarkt für Atomic. Wir haben dort vor allem im Bereich Freeski stark zugelegt und sind sowohl bei Ski als auch bei Skischuhen unter den ersten drei. Nordamerika ist für uns auch vom Risikomanagement her extrem wichtig. Wir sind nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum stark. So können wir Schwankungen gut ausbalancieren.

© Atomic Atomic produziert jährlich mehr als eine halbe Million Paar Alpinski. Am Standort Altenmarkt sind 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Wie wichtig ist der Skirennsport für Atomic?

Damit hat alles angefangen. Der Skirennlauf ist unsere DNA und das wird auch immer so bleiben. Deshalb haben wir Spitzenathleten wie Mikaela Shiffrin oder Lucas Pinheiro Braathen und deshalb setzen wir Nachwuchsprogramme um, mit denen wir die Pipeline immer füllen können. Wir brauchen diesen Winning Spirit und wir stehen als Team und als Marke sehr dahinter.

Was hat der ambitionierte Hobby-Skifahrer davon?

Wir entwickeln für den Skirennsport Innovationen, die dann zum Teil in das Normalprogramm übernommen werden. Die Basistechnologie der Redster Ski wurde zum Beispiel gemeinsam mit unseren Athleten entwickelt. Bei vielen anderen Produkten sind die Idee, das Konzept und die Basistechnologie ebenfalls identisch.



Wie wird es mit dem Wintersport mittelfristig weitergehen?

Der Skisport boomt und die Investitionen im gesamten Branchennetzwerk sind enorm. Die ganze Branche ist eigentlich too big to fail. Sowohl im Alpenraum als auch in den Rocky Mountains in den USA haben sich große Destinationen herausgebildet, die im Winter, aber zunehmend auch im Sommer gut gebucht sind. Die dortigen Betriebe sind in der Lage, langfristig zu investieren. Diese nachhaltige Entwicklung stimmt mich sehr zuversichtlich.

Wird es bei Alpinski gravierende Veränderungen geben?

In zehn Jahren werden die Ski nicht viel anders aussehen als heute. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Materialien noch besser werden und die Produkte weiter in Richtung Nachhaltigkeit gehen werden. Ski werden in Zukunft mit einem kleineren CO2-Fußabdruck erzeugt als heute. Da sind wir sehr stark dahinter, weil wir eine große Verantwortung der Natur gegenüber haben.

Weitreichende Innovationen wie die Carving-Ski, die Ende der 1990er-Jahre das Skifahren komplett umgekrempelt haben, sind aber nicht in Sicht?

In diesem Ausmaß nicht. Es gibt aber laufend Verbesserungen und Weiterentwicklungen. So hat etwa das Thema Komfort in den vergangenen Jahren unglaublich an Bedeutung gewonnen. Die Konsumenten müssen sich weniger plagen, haben mehr Spaß, und die Skischuhe sind viel bequemer, weil man sie individuell anpassen kann. Die einzelnen Zielgruppen werden von den Herstellern gezielt bearbeitet. So sind zum Beispiel Damenski deutlich leichter geworden und haben Taillierungen, die speziell auf Frauen abgestimmt sind. Touren- und Freeski werden mit Markenbotschaftern und Athleten weiterentwickelt – und zwar mit einer Präzision, die es bisher nicht gegeben hat. Was wir noch sehen, ist ein Comeback der Pistenski. Das liegt daran, dass das Tourengehen in den vergangenen Jahren aufgrund der Schneesituation nicht immer möglich war.

Sie gehen Ende des Jahres als Präsident und Geschäftsführer von Atomic in Pension. Was geht es dann weiter?

Ich bleibe bis auf Weiteres Aufsichtsrat bei den Snow Space Salzburg Bergbahnen und werde in beratender Funktion für unseren Eigentümer Amer Sports tätig sein. Mein Nachfolger Michael Absmaier wird am 1. Jänner 2027 Präsident. Er arbeitet seit knapp 20 Jahren für Amer Sports und war in den vergangenen Jahren Finanzchef bei Atomic.

Gehen Sie mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Ich bin jetzt 66 und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Da halte ich es mit den Sportlern, die am besten dann aufhören sollten, wenn sie noch in einer guten Position sind. Momentan kann ich es mir aber noch nicht so richtig vorstellen. Ich bin seit 40 Jahren bei Atomic, die Marke und die Mitarbeiter sind mir extrem ans Herz gewachsen. Andererseits ist es ein schönes Gefühl, zu sehen, dass die Firma in guten Händen ist. Wir haben in den vergangenen Jahren stark zugelegt und ich bin zuversichtlich, dass es so weitergehen wird

Hinweis Fakten

Atomic wurde 1955 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Altenmarkt gehört zu



Wolfgang Mayrhofer (66) kam im Oktober 1985 zu Atomic. Anfang 2007 übernahm der ausgebildete Skilehrer die Geschäftsführung.



Zu Mayrhofers Nachfolger wurde CFO Michael Absmaier bestellt. Er übernimmt am 1. Jänner die Funktion des Atomic-Präsidenten.

Atomic wurde 1955 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Altenmarkt gehört zu Amer Sports , einem international tätigen Sportartikelkonzern, der in Finnland ansässig ist. Amer Sports ist zu 40% im Besitz des chinesischen Sportartikelherstellers Anta Sports Wolfgang Mayrhofer (66) kam im Oktober 1985 zu Atomic. Anfang 2007 übernahm der ausgebildete Skilehrer die Geschäftsführung.Zu Mayrhofers Nachfolger wurde CFO Michael Absmaier bestellt. Er übernimmt am 1. Jänner die Funktion des Atomic-Präsidenten.



