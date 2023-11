Jetzt melden: Firmenjubiläen 2024!

„Salzburg ist unter vielen Aspekten eine großartige Erfolgsgeschichte. Auch wirtschaftlich steht unser Bundesland nach wie vor weit oben, auch im europäischen Vergleich. Dazu tragen vor allem die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren ganz eigenen Erfolgsgeschichten bei,“ beschreibt WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller die Motivation für die 2022 eingeführte Veranstaltungsreihe.

Im Jahr 2023: Urkunden für 860 Unternehmer:innen

„Einmal mehr wollen wir diese für den Standort wichtigen Leistungen der Salzburger Unternehmen bewusstmachen und dafür auch 2024 Firmen vor den Vorhang holen, die runde Jubiläen feiern,“ sagt KommR Buchmüller. Im ersten Halbjahr 2023 haben an den insgesamt sieben Veranstaltungen in den sechs Bezirken rund 390 Unternehmer:innen teilgenommen – dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Premierenjahr von über 40 Prozent und spiegelt die Attraktivität dieses Ehrungsevents wieder. Inklusive der Überreichung in Betrieben und der Zusendung von Urkunden wurden 860 Firmen geehrt!

Im Datenbestand der WKS sind über 3000 Unternehmen geführt, die 2024 ein rundes Jubiläum haben. Diese Firmen werden zu diesen Veranstaltungen termingerecht eingeladen. Die Firmenhistorien können allerdings insbesondere über die 90er Jahre zurück nicht immer lückenlos nachvollzogen werden. „Daher laden wir alle Unternehmen ein, die 2024 ein rundes Jubiläum feiern und von uns noch nicht kontaktiert wurden, uns dies zu melden und sich im Rahmen von Events ehren zu lassen,“ spricht der WKS-Präsident eine Einladung aus. Das Formular zur Meldung des Jubiläums finden Sie HIER.

Die Veranstaltungen tragen den Titel „Salzburger Erfolgsgeschichten“ und werden zwischen März und Juni 2024 in den einzelnen Bezirken stattfinden. „Wir wollen uns darin in würdiger Weise für die Leistungen der Unternehmen bedanken. Ich kann allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen schönen und unterhaltsamen Abend versprechen,“ kündigt Präsident Buchmüller an.