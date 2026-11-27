Zum Sieger bei den Köchinnen bzw. Köchen wurde Andreas Neureiter vom Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein gekürt. Im Service setzte sich Leni Landerl vom Hotel Sacher Salzburg durch. Und den Rezeptionswettbewerb entschied Sophie Höllwart vom Sonnhof Appartment in St. Johann für sich.

Die Köche mussten ein Hauptgericht aus einem Huhn mit den Zutaten Sanddornmark (Boiron) und Kaffirlimettenblatt herstellen. Zusätzlich konnten Produkte aus einem eigens zusammengestellten Warenkorb verwendet werden. Vor dem Wettbewerb mussten sie ein Video einreichen, das die Zubereitung zeigt. In der Rezeption mussten die Teilnehmer ein Verkaufsgespräch führen sowie Backoffice- und Frontoffice-Aufgaben lösen. Und bei den Restaurantfachleuten musste ein Tisch gedeckt, ein Fisch filetiert, ein Beef Tartar hergestellt und ein Dessert flambiert werden.

© WKS/Neumayr Bei der Siegerehrung der besten Nachwuchs-Köche bzw. -Köchinnen (v. l.): Juror Alexander Forbes jun., Vize-Landesmeisterin Mia Wallner, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl, Landesmeister Andreas Neureiter vom Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein, Franziska Birzer vom Übergossene Alm Resort in Dienten am Hochkönig (3. Platz), Juror Paul Ganner und LAbg. Camila Schwabl.

Die drei Besten in jeder Kategorie stellen das Team Salzburg bei den bevorstehenden Staatsmeisterschaften Ende April 2027 in Landeck/Tirol. Insgesamt wurden unter allen Teilnehmern acht Goldmedaillen, sieben Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen für besondere Leistungen vergeben.

Der Landesausbildungsexperte in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKS, Benedikt Lang, freute sich über die Top-Leistungen der Jugendlichen: „Sie sind die Extrameile gegangen. Wir hatten ein sehr hohes Niveau bei der Landesmeisterschaft.“ Und LAbg. Camilla Schwabl ergänzte: „Ein Dank gilt auch den Betrieben. Sie haben die Lehrlinge bestens auf den Wettbewerb vorbereitet.“ Albert Ebner, Obmann der Fachgruppe Gastronomie betonte, dass den jungen Fachkräften nach der Lehre die ganze Welt offenstehe. „Unsere Fachkräfte sind im Ausland sehr gefragt. Aber kommen sie nach dieser Erfahrung wieder zurück und werden sie bei uns Führungskräfte oder Unternehmer.“

© WKS/Neumayr Bei der Kür des besten Service-Nachwuchses (v. l.): LAbg. Camila Schwabl, Vize-Landesmeister Felix Grögel, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl, Landesmeisterin Leni Landerl, Hotel Sacher Salzburg, Julia Berger, Hotel Berghof in St. Johann (3. Platz) und Juror Gerald Kaserbacher.

Bilddownload: © WKS/Neumayr

Foto 1: Bei der Kür der besten Nachwuchs-Rezeptionistinnen Salzburgs (v. l.): LAbg. Camila Schwabl, Vize-Landesmeisterin Klara Stefanie Winklhammer vom Hotel Sacher Salzburg, Landesmeisterin Sophie Höllwart vom Sonnhof Appartment in St. Johann, Sophia Seer vom Hotel Nesslerhof in Großarl (3. Platz) und Juror Thomas Ritter.

Foto 2: Bei der Siegerehrung der besten Nachwuchs-Köche bzw. -Köchinnen (v. l.): Juror Alexander Forbes jun., Vize-Landesmeisterin Mia Wallner, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl, Landesmeister Andreas Neureiter vom Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein, Franziska Birzer vom Übergossene Alm Resort in Dienten am Hochkönig (3. Platz), Juror Paul Ganner und LAbg. Camila Schwabl.

Foto 3: Bei der Kür des besten Service-Nachwuchses (v. l.): LAbg. Camila Schwabl, Vize-Landesmeister Felix Grögel, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl, Landesmeisterin Leni Landerl, Hotel Sacher Salzburg, Julia Berger, Hotel Berghof in St. Johann (3. Platz) und Juror Gerald Kaserbacher.