Hochkarätige Winzer präsentieren ihre edlen Tropfen

Wie viele Händler werden bei der JuvaVinum 2024 vertreten sein, und wie viele Weine können die Besucher:innen verkosten?



Diesmal sind so viele Partner dabei wie schon lange nicht mehr. Einerseits haben 13 Salzburger Weinhändler und drei Edelbrenner ihr Kommen zugesagt. Andererseits werden 14 der besten Leithaberg Winzer aus dem Burgenland vor Ort sein. Mit den Partner-Winzern kommen wir auf fast 40 Aussteller, von denen die meisten ein größeres Portfolio präsentieren werden. Das bedeutet, dass die Besucher:innen gut 400 Weine sowie Destillate und Spirituosen aus aller Welt verkosten können.



Warum hat man die Leithaberg Winzer eingeladen? Was zeichnet ihre Produkte aus?



Leithaberg ist eines der spannendsten Weinbaugebiete Österreichs. Leithaberg-DAC-Weine gibt es in Weiß und in Rot, natürlich mit österreichischen Rebsorten: beim Rotwein Blaufränkisch, beim Weißwein Grüner Veltliner, Neuburger, Chardonnay und Weißburgunder. Leithaberg steht immer für gehobene Qualität, weil es unter der Etikette Leithaberg DAC praktisch nur Reserveweine gibt, also hochwertige Weine mit längerer Reifezeit.



An wen richtet sich die JuvaVinum?



Wir haben zwei Hauptzielgruppen definiert: Einerseits natürlich die Fachleute, also vor allem Sommeliers und Gastronomen. Andererseits sind wir daran interessiert, auch wieder die Weinliebhaber zu gewinnen. Für uns ist es sehr wichtig, dass eine große Zahl an Privatkonsumenten mit dabei ist, weil die Händler auch an Privatkunden verkaufen.



Es gibt auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm. Was haben Sie sich diesmal einfallen lassen?



Zum einen die Masterclass-Verkostungen gleich zu Beginn. Zum anderen wird es auch wieder geführte Touren mit dem Sommelierverband Salzburg geben, bei denen ausgewählte Weine verkosten werden können. Wir bieten auch Schwerpunktverkostungen an, die bestimmte Themen und Rebsorten in den Mittelpunkt stellen. Den Bereich Kulinarik decken Resch und Frisch sowie die Pinzgau Milch mit ausgewählten Brot- und Käsespezialitäten ab. Auch unser langjähriger Gastropartner Gasteiner Mineralwasser ist wieder mit an Bord.



Und es gibt auch etwas zu gewinnen.



Ja, wir machen wieder ein Gewinnspiel mit vielen wertvollen Preisen. Hauptgewinn wird ein Wochenende für zwei Personen im Fünf-Sterne-Hotel Edelweiß in Großarl sein.



Die JuvaVinum ist ja ein Wein- und Spirituosenforum. Was erwartet die Spirituosenfreunde?



Wir haben das große Glück, dass mit den Salzburger Edelbrennern Siegfried Herzog, Guglhof und der Walser Brennkammer drei der Allerbesten, die es in Österreich gibt, vertreten sein werden. Darüber hinaus sind auch Händler mit an Bord, die eine große Auswahl an internationalen Spirituosen präsentieren werden, darunter Rum, Gin und Besonderheiten wie lange gereifte Whiskeys. Die Liebhaber von Edelbränden dürfen sich also jetzt schon freuen.



Wie wichtig ist die Juva­Vinum für den Salzburger Weinhandel?



Für uns ist die Veranstaltung sehr wichtig, weil sie eine der wenigen Gelegenheiten ist, bei denen Salzburger Wein- und Spirituosenhändler ihr Sortiment sowohl Gastronomen als auch privaten Weinliebhabern präsentieren können. Neben österreichischen können auch europäische Spitzenweine verkostet werden. Die JuvaVinum ist also sicher auch für jeden Wein- und Spirituosenliebhaber ein Highlight.