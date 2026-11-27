Die aktuelle Saisonkontingentverordnung sieht bundesweit insgesamt 6.250 Kontingentplätze für den Tourismus vor. Davon entfallen 4.250 Plätze auf das allgemeine Kontingent, das unabhängig von der Staatsangehörigkeit für Drittstaatsangehörige genutzt werden kann. In definierten Saisonmonaten darf dieses Kontingent um bis zu 50% überschritten werden. Weitere 2.000 Plätze sind bundesweit Staatsangehörigen aus Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien vorbehalten. Dieses Westbalkankontingent darf nicht überschritten werden.

Mit den neuen Regelungen entfallen die bisherigen fixen Länderkontingente. Freie Saisonkontingentplätze sollen künftig bundesweit flexibel eingesetzt werden können. Als Orientierung für die Verteilung dienen dem AMS die bisherigen Länderanteile. Für Salzburg ergibt sich daraus für das Jahr 2027 ein Richtwert von 1.211 Plätzen im allgemeinen Kontingent sowie von 622 Plätzen im Westbalkankontingent.

Für eine rasche Erledigung Ihrer Anträge sind folgende Punkte wichtig:

Zeitgerechte Einbringung über das eAMS-Konto



Achten Sie auf vollständig ausgefüllte Anträge und legen Sie eine Kopie des Reisepasses und gegebenenfalls auch vorhandene Qualifikationsnachweise bei.



Die Einbringung sollte aber nicht mehr als zehn Wochen vor dem geplanten Dienstbeginn erfolgen.

Ersatzkraftverfahren

Für das durchzuführende Ersatzkraftverfahren ist es notwendig, dass die zu besetzenden offenen Stellen spätestens mit der Einbringung des Antrages dem AMS gemeldet werden.

Gewünschtes Datum (beginn und ende) der Beschäftigung

Das ermöglicht dem AMS im Falle von gesetzlich erzwungenen Laufzeitänderungen der Bewilligungen mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und die geänderten Laufzeiten Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie ersparen dadurch Zeit für einen neuen Antrag und die damit anfallenden Gebühren.

Beginn und Ende der Beschäftigung binnen drei Tagen an die regionale Geschäftsstelle melden

Die Meldung ist gesetzlich verpflichtend und kann am besten über das eAMS-Konto durchgeführt werden. Bitte informieren Sie das AMS auch über ein Nichtzustandekommen des Dienstverhältnisses. Dadurch wird sichergestellt, dass freiwerdende Quotenplätze nicht belegt bleiben und zur weiteren Vergabe zur Verfügung stehen.

