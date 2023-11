Buchpreis an Laura Freudenthaler

Laura Freudenthalers Erzählungen - darunter Geistergeschichte, 2019, und Arson, 2023, erschienen beim Salzburger Verlag Jung und Jung - zählen zu den überzeugendsten literarischen Projekten der Gegenwart, so die Begründung der Buchpreis-Jury. Freudenthalers Texte erfragen mit literarischen Mitteln die Grenzen von Innen- und Außenwelt. „Durch exakten Einsatz von Erzählperspektive und lakonischem Stil entwickelt ihre Prosa in Erinnern, Wahrnehmen und Beschreiben einen unwiderstehlichem Sog.“

Die 1984 in Salzburg geborene Autorin wurde mehrfach ausgezeichnet: Für ihren Roman „Die Königin schweigt“ erhielt sie den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis, er wurde 2018 als bester deutschsprachiger Debütroman beim Festival du premier Roman in Chamberý ausgezeichnet. Für ihren zweiten Roman „Geistergeschichte“ erhielt sie 2019 den Literaturpreis der Europäischen Union. 2020 gewann sie für ihren Text „Der heißeste Sommer“ den 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann Preis in Klagenfurt. 2021 wurde sie für ihr Werk mit dem manuskripte-Preis ausgezeichnet.

„Schreibleben will bewältigt werden“

„Schreiben ist auch eine Frage der Ökonomie, denn ein Schreibleben will bewältigt werden. Vor dem Hintergrund eines immer schwieriger werdenden Buchmarktes ist es für Schriftsteller:innen immer wichtiger, Einnahmen zu generieren, die einem das Schreiben erlauben. Das ist der Salzburger Buchpreis. Er ist aber auch eine Auszeichnung durch eine sehr befähigte Jury für meine Arbeit“, betonte Preisträgerin Freudenthaler.

Der Obmann der Fachgruppe Buch und Medienwirtschaft, Klaus Seufer-Wasserthal, betont: „Sie ist momentan eine der wichtigsten österreichischen Autorinnen, die sprachlich ganz genau arbeitet. Sie bringt persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse zur Sprache, die man so in dieser Form vielleicht noch nicht gelesen hat."

„Literatur ist ein geistiges Lebenselixier für viele. Salzburg ist stolz auf seine lebendige Schriftsteller-Szene. Hochwertige Bücher wie dieses sind Qualitätsmerkmale für unser Kulturland“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll bei der Verleihung.

Dass Bücher nach wie vor für die Menschen eine bedeutende Rolle einnehmen, zeigt das alljährlich rege Interesse an den über 30 Veranstaltungen der Buchtage, die von der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft in der WKS organisiert werden. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm in Buchhandlungen, Verlagen und Veranstaltungslokalen. Dabei kann man die ganze Bandbreite des Kulturguts Buch und Begegnungen mit den Autoren erleben. Ein besonderes Augenmerk gilt auch heuer wieder dem Leser:innennachwuchs bei der Kinder- und Jugendbuchausstellung mit Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautoren, die vom 13. bis 16.11 in der Wirtschaftskammer Salzburg ihre Türen öffnet.



Altstadt Buchtag mit vielen Highlights

Am 18. November steht die Salzburger Altstadt ganz im Zeichen des Buches. Bei Lesungen und Buchpräsentationen kann man die Menschen hinter den Büchern kennenlernen. Literaturfreunde erwartet von 10 bis 22 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen und Begegnungen mit Verlegern und Autoren in und um die Salzburger Altstadt.

Die beiden Autorinnen Josefine Merkatz und Gerlinde Radler setzen mit ihrer Geschichte „Wie der Ichtel zum Wichtel wurde“ um 10 Uhr im Spielzeugmuseum den Auftakt. Geeignet für Kinder von vier bis acht Jahren. Um 11 Uhr liest dann der Salzburger Autor Christoph Janacs im Mozartkino aus seinem neuen Buch „Zeugnistag“. Ein weiterer Erzählband, in dem aktuelle Ereignisse wie die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Umweltbedrohung Niederschlag gefunden haben.

Ab 11.30 Uhr ist die Rupertus Buchhandlung Schauplatz für Lesungen und Begegnungen mit den Autorinnen Flora S. Mahler und Franziska Lipp. Im Salon der academy Bar rezitiert Rudolf Habringer aus seinem Erzählband „Diese paar Minuten“. Darüber hinaus finden noch Lesungen und Veranstaltungen im Gewölbe des Das Kino, in der Buchgalerie wechselseitig, im Salzburger Marionettentheater und in der Buchhandlung Stierle statt.

Bilddownload (WKS/Kolarik):

Bild 1: Bei der Buchpreisverleihung (v. l.): Fachgruppenobmann Klaus Seufer-Wasserthal, LH-Stv. Stefan Schnöll, WKS-Vizepräsident Manfred Rosenstatter und Preisträgerin Laura Freudenthaler.