„Lehrling des Monats November“ gekürt

Der 19-jährige Sebastian Wallner aus Kothgumprechting überzeugt mit handwerklichem Geschick, ausgezeichneten Leistungen und großer Begeisterung für seinen Beruf. Er absolviert eine Lehre zum Installations- und Gebäudetechniker mit der Modulkombination Gas, Sanitär und Heizungstechnik bei der Albert Schinwald GmbH Neuer Verweis in Seekirchen.

Dass Sebastian einen handwerklichen Beruf ergreifen möchte, stand für ihn schon früh fest. In seiner Familie sind handwerklich begabte und praktisch veranlagte Menschen keine Seltenheit. Bereits als Kind durfte er seinem Opa in der Tischlerei über die Schulter schauen und seinem Vater, der gelernter Installateur ist, bei kleineren Arbeiten helfen.

Während seiner Zeit in der Mittelschule sammelte Sebastian bei Schnuppertagen erste berufliche Erfahrungen – sowohl bei einem Tischler als auch bei seinem heutigen Lehrbetrieb. Dabei wurde ihm schnell klar, dass er Installations- und Gebäudetechniker werden möchte. Besonders das abwechslungsreiche Aufgabengebiet und das gute Miteinander im Team überzeugten ihn von der Albert Schinwald Installationen GmbH.

Bevor er seine Lehre begann, besuchte Sebastian die Landwirtschaftliche Fachschule Klessheim. Nach deren erfolgreichem Abschluss startete er wie geplant seine Ausbildung in jenem Betrieb, mit dem er drei Jahre zuvor sein Lehrverhältnis vereinbart hatte.

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Vielseitigkeit, Muskelkraft und Spitzenleistung

An seinem Beruf schätzt Sebastian vor allem die Vielseitigkeit und die Nachhaltigkeit seiner Arbeit. Besonders gerne ist er auf Rohbaustellen im Einsatz. Dort ist zwar Muskelkraft gefragt, dafür geht es bei manchen Arbeiten etwas weniger millimetergenau zu. Mit einem Augenzwinkern meint Sebastian, dass er sich dadurch das Training im Fitnessstudio sparen könne.

Dass handwerkliches Talent, großes Interesse und Begeisterung für den Beruf eine erfolgreiche Kombination sind, bewies Sebastian beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb: Er konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. Dabei betont er ausdrücklich, wie wichtig die Unterstützung seines Lehrbetriebs für diesen Erfolg war. Die intensive Vorbereitung und das Vertrauen seines Teams hätten wesentlich dazu beigetragen.

Auch in der Berufsschule zählt Sebastian zu den Besten seines Fachs. Dieses Jahr schloss er mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Sein Lehrbetrieb ist entsprechend stolz auf den engagierten Nachwuchs. Albert Schinwald schwärmt: „Sebastian ist für unseren Betrieb einfach eine Freude. Wir sind sehr stolz, einen so schlauen und fleißigen Lehrling bei uns zu haben. Er ist ein echter Wiffzack, der mit so viel Begeisterung und Freude neues Wissen aufnimmt und es unmittelbar in die Praxis umsetzen kann."

Land braucht engagierte Fachkräfte

„Gerade in Zeiten künstlicher Intelligenz gewinnt das Handwerk an Bedeutung. Während Maschinen Texte schreiben, Bilder erzeugen und Daten auswerten können, sind Menschen mit handwerklichem Geschick und technischem Fachwissen gefragter denn je. Sebastian Wallner hat sich für einen Beruf mit Zukunft entschieden und zeigt mit seinen hervorragenden Leistungen, dass er sein Handwerk nicht nur versteht, sondern auch mit Begeisterung ausübt“, unterstreicht Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek.

„Mit seinem Fleiß, seiner Begeisterung für den Beruf und seinen herausragenden Leistungen ist Sebastian Wallner ein echtes Vorbild für andere Lehrlinge und junge Menschen. Sein Erfolg zeigt, welche Chancen in einer qualifizierten Lehrausbildung stecken und welche Spitzenleistungen damit erreicht werden können. Solche engagierten Fachkräfte braucht unser Land. Zu dieser verdienten Auszeichnung gratuliere ich ihm sehr herzlich“, sagt Landesrätin Daniela Gutschi.

© WKS/Hechenberger Bei der Urkunden-Übergabe (v. l.): WKS-Präsident Peter Buchmüller, Martina Plaschke vom Bereich Lehre in der WKS, Monatslehrling Sebastian Wallner, Firmenchef Albert Schinwald und Landesrätin Daniela Gutschi.

Engagement auch in der Freizeit

Neben seiner beruflichen Ausbildung sind Sebastian auch Freundschaften und Gemeinschaft wichtig. Bereits seit seinem neunten Lebensjahr ist er bei der Feuerwehr engagiert. Mittlerweile ist er außerdem aktives Mitglied der Landjugend. Damit zeigt er, dass Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein für ihn nicht nur im Berufsleben eine große Rolle spielen.

Wofür Sebastian seinen Wunscherfüller verwenden möchte, steht bereits fest: Er investiert ihn in neues Werkzeug. Denn für einen begeisterten Handwerker gilt schließlich: Davon kann man nie genug haben.





Bilddownload: © WKS/Hechenberger

Foto 1: Der 19-jährige Sebastian Wallner, der eine Lehre zum Installations- und Gebäudetechniker absolviert, wurde zu Salzburgs „Lehrling des Monats November“ gewählt.

Foto 2: Bei der Urkunden-Übergabe (v. l.): WKS-Präsident Peter Buchmüller, Martina Plaschke vom Bereich Lehre in der WKS, Monatslehrling Sebastian Wallner, Firmenchef Albert Schinwald und Landesrätin Daniela Gutschi.

Foto 3: Sebastian Wallner „Lehrling des Monats November“.

Foto 4: Bei der Überreichung (v. l.): WKS-Präsident Peter Buchmüller, Sebastian Wallner und Landesrätin Daniela Gutschi.

Foto 5: Sebastian Wallner „Lehrling des Monats November“ bei der Arbeit.