Vertrauen zurückgewinnen und die Anliegen der Betriebe konsequent in den Mittelpunkt rücken: Diesen Anspruch unterstrich WKS-Präsident Peter Buchmüller im Salzburger Wirtschaftsparlament. „Wer von anderen Effizienz verlangt, muss bei sich selbst anfangen“, betonte er mit Blick auf das Salzburger Spar- und Effizienzprogramm.

Kammerumlage 2 sinkt bis 2030 auf 0,19 Prozent

Bis 2030 senkt die WKS den Hebesatz der Kammerumlage 2 von 0,24 auf 0,19 Prozent und entlastet die Mitgliedsbetriebe damit nachhaltig um mehr als fünf Millionen Euro. Die Reform sei damit aber nicht abgeschlossen. Entscheidend sei, Leistungen laufend am Bedarf der Unternehmen auszurichten. Buchmüller: „Vertrauen gewinnen wir nicht zurück, indem wir erklären, wie wichtig wir sind. Wir gewinnen es zurück, indem unsere Mitglieder jeden Tag erleben, dass wir für sie da sind.“

Kammerreform: Was hinter dem Prinzip 100/100/100 steckt

WKS-Direktor Gerd Raspotnig informierte über den österreichweiten Reformprozess der Wirtschaftskammerorganisation. Das Prinzip 100/100/100 sieht bis 2030 folgende Ziele vor:

100 Millionen Euro Entlastung: Die jährliche Entlastung der Mitgliedsbetriebe soll österreichweit auf diesen Betrag steigen.

Die jährliche Entlastung der Mitgliedsbetriebe soll österreichweit auf diesen Betrag steigen. Maximal 100 Prozent: Bei der Ausgleichsrücklage soll ein modifiziertes Deckungsverhältnis von höchstens 100 Prozent gelten.

Bei der Ausgleichsrücklage soll ein modifiziertes Deckungsverhältnis von höchstens 100 Prozent gelten. 100 Körperschaften weniger: Österreichweit sollen 100 Körperschaften öffentlichen Rechts abgeschafft werden.

Zusätzlich soll eine stärkere Zusammenarbeit Doppelgleisigkeiten reduzieren. Gesetzesbegutachtungen werden künftig nach dem 2-plus-1-Modell von der WKÖ und zwei fachlich spezialisierten Landeskammern für die gesamte Organisation durchgeführt – statt wie bisher von der WKÖ und allen Landeskammern. „Die WKS wird den Lead in den Bereichen Arbeitsrecht, Außenwirtschaft und Lehre übernehmen“, so Raspotnig.

WKS-Hauptgebäude wird zum modernen Dienstleistungszentrum

Das Wirtschaftsparlament beschloss die umfassende Sanierung des WKS-Hauptgebäudes. Das Haus aus den 1970er-Jahren soll zu einem modernen Dienstleistungszentrum für Salzburgs Wirtschaft werden. Veranschlagt sind rund 26 Millionen Euro brutto.

Vorrang haben Dach und Fenster, um weitere Wassereinbrüche zu verhindern und die Energiebilanz zu verbessern. Effiziente Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen sollen eine nahezu CO₂-neutrale Energieversorgung ermöglichen. Flexibel gestaltbare Räume sollen die Flächennutzung verbessern. Der Baubeginn ist für Juli 2027 vorgesehen, die Fertigstellung nach zwei Bauphasen für September 2029 geplant.

Die Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss wird an das Erweiterte Präsidium der WKS delegiert. Das Wirtschaftsparlament beschloss damit eine Änderung, durch die künftig nur mehr eine Sitzung pro Jahr im Herbst notwendig sein wird.

Anträge und Abstimmungsergebnisse im Überblick

Das Wirtschaftsparlament behandelte 23 Anträge der wahlwerbenden Gruppen sowie einen von 240 WKS-Mitgliedern eingebrachten Antrag. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Wirtschaftsbund (WB)

Die beiden Anträge „Ein-Personen-Unternehmen stärken“ und „Stopp den Berichtspflichten“ wurden einstimmig angenommen.

Freiheitliche Wirtschaft (FW)

Einstimmig angenommen: „Paketsteuer abschaffen“.

Mehrheitlich angenommen: „Energiekosten endlich senken“, „EU-Verpackungsverordnung aussetzen, verschieben und entschärfen“ sowie „Prüfung einer Ausgliederung selbstständiger Personenbetreuer aus der Wirtschaftskammer und Zuordnung in eigenständige und freie Berufsvertretung“.

In abgeänderter Form mehrheitlich angenommen: „Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe“. Der mehrheitlich angenommene Abänderungsantrag sieht vor, dass sich die WKS für weitere Anpassungen einzelner Elemente des ORF-Beitrags-Gesetzes zur Entlastung der Unternehmer einsetzen soll.

Salzburger Wirtschaftsverband (SWV)

Einstimmig angenommen: „Eine Tagesmutter, mehrere Betriebe“, „Ausbau der Sommerschule zur Entlastung berufstätiger Eltern“ und „Arbeit im Westen, Arbeitskräfte im Osten“.

In abgeänderter Form mehrheitlich angenommen: „Deregulierungsbilanz der Wirtschaftskammer Salzburg“, „Salzburger KI- und Digitalisierungsförderung für EPU und Kleinbetriebe“ sowie „Betriebe teilen sich die Kinderbetreuung“.

Abgelehnt: „Wirtschaftsparlament mindestens zweimal jährlich einberufen“.

Grüne Wirtschaft (GW)

In abgeänderter Form mehrheitlich angenommen: „Adaption von Wochen- und Kinderbetreuungsgeld für Selbstständige“.

Mehrheitlich abgelehnt: „Hitzeschutz und Selbstfürsorge für EPU und Kleinstunternehmen“ sowie „Anpassung des Wasserrechts an die klimatischen Veränderungen“.

UNOS

Einstimmig angenommen: „Kinderbetreuung, die zum Arbeitsalltag passt: Förderung an Öffnungszeiten koppeln, Betriebe einbinden“.

In abgeänderter Form mehrheitlich angenommen: „Unternehmerinnen im Mutterschutz: Betrieb erhalten, Wahlfreiheit beim Wochengeld“, „Mehr Frauen in Aufsichtsräten und Gremien: Die Wirtschaftskammer geht mit gutem Beispiel voran“ sowie „Öffentlicher Umsetzungsbericht über die Beschlüsse des Wirtschaftsparlaments“. Zu letzterem Antrag wurde beschlossen, den Delegierten zur besseren Information einen Statusbericht in Form eines Erledigungstelegramms zur Verfügung zu stellen. Dieser Abänderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

Abgelehnt: „Ladenöffnungszeiten: Wer ohne Personal arbeitet, soll selbst entscheiden“.

Dem dringlichen Antrag „Neustart der Kammerreform“ wurde die Dringlichkeit nicht zuerkannt .

Antrag von 240 WKS-Mitgliedern

Der von 240 WKS-Mitgliedern eingebrachte Antrag „WK-Reform für alle Unternehmer: Gerechtigkeit für EPU“ wurde abgelehnt.