Die elektronische Antragstellung wird durch die Möglichkeit eines formlosen Firmenschreibens und die Nutzung der ID Austria vereinfacht.



Die wird durch die Möglichkeit eines formlosen Firmenschreibens und die Nutzung der ID Austria vereinfacht. Voranfragen werden nahtlos in Genehmigungsverfahren übernommen.



Meldepflichten bei bestimmten Exporten in unkritische Länder werden reduziert, Exportgenehmigungen werden beschleunigt und weitere bürokratische Hürden werden abgebaut.



Exportgenehmigungen werden beschleunigt und weitere bürokratische Hürden werden abgebaut. Es sollen künftig auch keine Aufträge mehr an unnötigen Formularen oder rechtlicher Unsicherheit scheitern .



. Weiters werden Informationspflichten für Verkäufer und Produzenten beim Weiterverkauf und bei der Weiterverarbeitung eingeführt .



. Reine Meldeverstöße werden künftig grundsätzlich verwaltungsstrafrechtlich statt gerichtlich geahndet.

Mit der Umsetzung der EU-Sanktionsrichtlinie sollen Verstöße und Umgehungsversuche von Sanktionen künftig konsequenter verfolgt und härter bestraft werden. Österreich will damit die einheitliche Durchsetzung europäischer Sanktionen sicherstellen.

