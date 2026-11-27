Neues Sicherheitsexportgesetz – was ändert sich in der Exportkontrolle?
Mit dem neuen Sicherheitsexportgesetz werden die Exportkontrollen für Verteidigungs- und Dual-Use-Güter modernisiert und vereinfacht.
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Aktualisiert am 27.11.2026
- Die elektronische Antragstellung wird durch die Möglichkeit eines formlosen Firmenschreibens und die Nutzung der ID Austria vereinfacht.
- Voranfragen werden nahtlos in Genehmigungsverfahren übernommen.
- Meldepflichten bei bestimmten Exporten in unkritische Länder werden reduziert, Exportgenehmigungen werden beschleunigt und weitere bürokratische Hürden werden abgebaut.
- Es sollen künftig auch keine Aufträge mehr an unnötigen Formularen oder rechtlicher Unsicherheit scheitern.
- Weiters werden Informationspflichten für Verkäufer und Produzenten beim Weiterverkauf und bei der Weiterverarbeitung eingeführt.
- Reine Meldeverstöße werden künftig grundsätzlich verwaltungsstrafrechtlich statt gerichtlich geahndet.
Mit der Umsetzung der EU-Sanktionsrichtlinie sollen Verstöße und Umgehungsversuche von Sanktionen künftig konsequenter verfolgt und härter bestraft werden. Österreich will damit die einheitliche Durchsetzung europäischer Sanktionen sicherstellen.