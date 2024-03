Pflichttermin für alle Weinliebhaber

Am 18. März geht im Kavalierhaus Klessheim die 20. Auflage des Wein- und Spirituosenforums JuvaVinum über die Bühne. „Die JuvaVinum ist traditionell die Leistungsschau des Wein- und Spirituosengroßhandels in Salzburg. Heuer nutzen 16 Händler und Edelbrenner die Gelegenheit, sich und ihre hervorragenden Produkte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt Johannes Einzenberger, der Obmann des Salzburger Wein- und Spiritu-osenhandels.

Bei der JuvaVinum können mehr als 400 edle Tropfen aus dem In- und Ausland verkostet werden. Auf ihre Kosten kommen vor allem Freunde österreichischer und im Speziellen burgenländischer Qualitätsweine.

Seit vielen Jahren ist die JuvaVinum auch eine Bühne für hochkarätige heimische Winzervereinigungen. Heuer werden 14 Leithaberg-Winzer aus dem Burgenland ihre DAC-Weine präsentieren. DAC steht für „Districtus Austriae ­Controllatus“ und ist die Abkürzung für gebiets­typische Qualitätsweine. „Das Leithaberg-Gebiet zeichnet sich durch eine beindruckende Vielfalt an roten und weißen Qualitätsweinen aus, die aufgrund des höheren Reifegrades eine ganz eigene Charakteristik haben“, weiß Einzenberger.

Die Verkostung ist auch eine gute Gelegenheit, einen ersten Eindruck vom Weinjahrgang 2023 zu gewinnen. „Bei den neuen Weinen passt einfach alles. Sie sind nicht zu schwer und haben eine schöne Fülle sowie eine feine Säure. Die Experten sprechen von einem großen Jahrgang, den man noch dazu sehr lange lagern kann“, schwärmt Einzenberger.

Das attraktive Rahmenprogramm der JuvaVinum umfasst Masterclass-Schulungen (geführte Verkostungen für Gastronomen und Sommeliers), kommentierte Weinführungen des Salzburger Sommeliervereins sowie ein Gewinnspiel mit wertvollen Preisen, darunter Weinpakete, edle Gläser von „Glass & Co“ und Aufenthalte im Fünf-Sterne-Hotel „Das Edelweiss – Salzburg Mountain Resort“ in Großarl. Verkostet werden können auch Produkte des Gastrovertriebs „Resch & Frisch“ und von Gasteiner Mineralwasser sowie Käsespezialitäten der Pinzgau Milch in Maishofen.

Achtung

TEILNEHMENDE BETRIEBE





Salzburger Weinhändler:

Blue Paprika, Morandell International, Pabo’s Weintreff, Schwarz Weine, Sporer Likör- und Punschmanufaktur, Stiegl Getränke & Service, Trinklusiv Salzburg, Vintage Wine, Vinothek Strasser, Wein 4 Senses, Weinerlebnis Max Schauer, Weingut Stift Mattsee, Weinhandel Ebner





Leithaberg DAC-Winzer:

Hofkellerei Liechtenstein (Wilfersdorf), Remushof Jagschitz (Oslip), Weingut Bayer-Erbhof (Donners­­kirchen), Weingut Hahnekamp-Sailer (Großhöflein), Weingut MAD (Oggau am Neusiedler See), Weingut Nehrer (Eisenstadt), Weingut Pasler (Jois am Neusiedler See), Weingut Martin Reinfeld (Schützen am Gebirge), Weingut Markus Schuller (Neuhofen an der Ybbs), Weingut Sommer (Donnerskirchen), Weingut StephanO (Deutsch-Schützen), Weingut Tschank (Leithaprodersdorf), Weingut Stefan Zehetbauer (Schützen am Gebirge), Winzerschlössl Kaiser (Eisenstadt)







Partner-Winzer:

Kellerei Eisacktal (Klausen, Südtirol), Weingut Frank (Herrnbaumgarten), Weingut Hoffmann (Mönchhof), Weingut Leth (Fels am Wagram), Weingut Peter Skoff (Gamlitz), Weingut Anton Zöhrer (Krems)





Edelbrenner:

Brennerei Guglhof (Hallein), Siegfried Herzog Destillate (Saalfelden), Walser Brennkammer (Wals)